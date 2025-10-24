Andorra Cycling Masters
El PS demana per les clàusules de confidencialitat d’Andorra Turisme
Moliné recorda que l'entitat és una societat mercantil 100% pública i que, per tant, ha de garantir la transparència
La consellera general socialdemòcrata Laia Moliné ha presentat una bateria de preguntes al Govern per aclarir l’abast de les clàusules de confidencialitat incloses en diversos contractes signats per Andorra Turisme SAU, especialment en relació amb l’esdeveniment Andorra Cycling Masters.
Moliné recorda que Andorra Turisme és una societat mercantil 100% pública, finançada amb fons estatals, i que, per tant, ha de garantir la transparència i el control públic de la despesa, sigui quin sigui el règim contractual aplicat.
El Partit Socialdemòcrata demana al Govern que especifiqui quants contractes o convenis contenen clàusules de confidencialitat des de la creació de la societat i quins motius legals n’han justificat l’exclusió de la Llei de contractació pública. També sol·licita conèixer el cost total i desglossat de l’Andorra Cycling Masters —incloent-hi caxets, allotjament, producció, promoció i seguretat—, així com quines parts del contracte són confidencials i segons quin criteri.
Finalment, el PS pregunta si l’Executiu considera compatible mantenir la confidencialitat sobre imports públics amb el dret de la ciutadania a conèixer la destinació dels recursos, tal com estableix la Llei de transparència.