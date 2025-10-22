Consell de ministres
El retorn de l'Andorra Cycling Masters superarà l'1,2 milions que ha costat
El Govern insisteix que no amagarà cap informació sobre l'esdeveniments als consellers
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que el retorn que generarà l'Andorra Cycling Masters celebrada diumenge serà superior al cost que ha tingut. Casal no ha facilitat cap xifra sobre els diners que s'han destinat a l'esdeveniment emparant-se en les clàsules de confidencialitat que Andorra Turisme ha signat per poder fer la prova però el Diari ha pogut saber que el cost ha estat al voltant d'1,2 milions d'euros.
Guillem Casal ha recalcat en la roda de premsa de consell de ministres que el Govern "no amagarà cap informació" sobre els diners invertits en la prova i ha especificat que si per raons comercials no es pot donar la dada la canalitzarà per les vies de control a l'executiu i, per tant, se la facilitarà als consellers generals. El ministre ha defensat que Andorra Turisme ha hagut de signar contractes de confidencialitat perquè s'ha d'entendre que per celebrar un esdeveniment com el d'aplegar els millors ciclistes del món hi ha unes condicions.
ESPORTS
Els consellers sabran el cost de l’Andorra Cycling Masters
Pedro García