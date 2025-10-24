Ciclisme
Espot carrega contra Escalé per suggerir que hi ha malversació a l'Andorra Cycling Masters
El cap de Govern ha defensat la clàusula de confidencialitat al·legant que és la condició per treballar amb 'partners' d'alt nivell
La polèmica pel cost de l’Andorra Cycling Masters ha provocat un creuament de declaracions entre Xavier Espot i Cerni Escalé, en el qual el cap de Govern ha posat en dubte la capacitat de lideratge del líder de l’oposició i ha titllat "d'agosarades" les insinuacions de malversació que va fer el líder de Concòrdia.
Espot ha defensat la clàusula de confidencialitat, al·legant que, quan es treballa amb partners "d’alt nivell", aquesta és una condició amb la qual sovint es troben, però que en cap cas això significa que sigui informació "clandestina".
El cap de Govern ha remarcat que "no podem assimilar una clàusula de confidencialitat amb una pràctica il·legal. Em va sorprendre que Cerni Escalé tingués la gosadia de parlar de malversació. No sé si aquest senyor sap què vol dir 'malversació'. És com si suggerís que el ministre de Turisme s’hagués posat els diners a la butxaca". Espot ha recordat també que Escalé podia accedir a la informació per dues vies: com a conseller general i a través dels comuns on governa Concòrdia. En aquest sentit, ha posat en dubte la seva capacitat de lideratge, remarcant que no és la primera vegada que es descoordina dels seus comuns. "Ja és la segona vegada que aquest senyor va descoordinat amb els comuns del seu color. Si aspira a ser cap de Govern, crec que no va pel bon camí. Si no pot dialogar amb els seus propis, com ho farà amb el conjunt de la ciutadania?”, ha etzibat Espot.
Escalé, al seu torn, ha lamentat que s’utilitzi la Fira per parlar d’aquest tema i ha recordat que els seus comuns hi van participar amb quantitats molt petites. “Pensem que l’administració pública té la responsabilitat de fer públiques totes les despeses. En cap cas una entitat com Andorra Turisme hauria de poder amagar la despesa. S’estan gastant diners de tothom i ha de ser públic”, ha destacat.
També ha lamentat que la política deixi de parlar d’idees per parlar de persones. En aquest sentit, Escalé ha apuntat que "s’apropen les eleccions generals i que aquest podria haver estat el motiu dels atacs", i ha remarcat que "s’ha de parlar de projectes, no de persones".