Futbol
Govern estudiarà amb la FAF si hi ha encaix per als permisos dels futbolistes
Casal assegura que no s'ha entrat cap permís per a jugadors extracomunitaris
El Govern esperava haver estat informat per la Federació de Futbol (FAF) sobre el tancament de les instal·lacions que ha anunciat avui el president de l'entitat, Fèlix Álvarez. El ministre portaveu Guillem Casal ha explicat que s'ha assabentat de la mesura pels mitjans de comunicació i ha valorat que "ens pot saber una mica greu pel clima de col·laboració" que hi havia entre les dues parts que havia fructificat en l'aprovació d'una quota específica per a futbolistes. Tot i que les maneres de la FAF no hagin estat "amb la cortesia" com l'executiu hagués desitjat Casal ha assegurat que el ministeri d'Esports mantindrà una reunió amb l'entitat per mirar de "trobar l'encaix" per solucionar els problemes que hi ha perquè els futbolistes obtinguin el permís de residència i treball. I ha ressaltat que les converses s'emmarcarien en el "clima de diàleg" que va portar a fixar el contingent especial de 70 futbolistes. Mesura que ha recalcat demostra "la predisposició del Govern a trobar una solució".
El ministre ha remarcat que fins ara l'únic que saben és que la FAF es queixa de l'exigència de 6 anys d'experiència perquè els jugadors extracomunitaris rebin l'autorització per jugar a Andorra i ha incidit que per ara no s'ha entrat cap sol·licitud per a futbolistes de països tercers. Només els dos de jugadors de l'Andorra. Guillem Casal ha recordat que hi ha una excepció al reglament de 70 permisos de futbolistes que fixa que si tenen menys de 26 anys no han d'acreditar l'experiència. I ha afegit que els jugadors provinents dels països de l'entorn no han de complir el criteri d'experiència, i per als procedents de països de l'Espai Econòmic Europeu el termini que s'exigeix és d'un any.
El ministre no s'ha pronunciat sobre la possibilitat que l'FC Andorra es vegi afectat pel tancament de les instal·lacions de la FAF, que comportaria que no té estadi per jugar dissabte la jornada de lliga contra el Leganés perquè no podria accedir al camp de l'entitat a Encamp. Casal ha manifestat que no tenen coneixement d'aquesta circumstància i que desconeix si el conveni del club tricolor amb la Federació fa alguna referència en aquest sentit.
Casal ha reiterat la voluntat de seure amb la FAF per trobar una solució perquè els clubs puguin inscriure els futbolistes alhora que ha subratllat que "la normativa és igual per a tothom" en referència a les irregularitats de la documentació detectades per la policia en l'entrenament del Penya Encarnada. Els agents van fer una inspecció al club per una denúncia i van identificar una dotzena d'esportistes entrenant sense haver obtingut el permís de treball. El ministre ha remarcat que la policia actua sota les seves competències i que ningú pot trebalalr fins que tingui l'autorització d'Immigració totalment regularitzada.
ESPORTS
La policia detecta 12 jugadors irregulars en un entrenament
Marc Basco