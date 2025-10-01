FUTBOL
L'FC Andorra es queda sense estadi pel tancament d'instal·lacions de la FAF
La federació assegura que el camp d'Encamp estarà tancat per al partit que els tricolors juguen dissabte contra el Leganés
L'FC Andorra es queda sense estadi arran de la mesura adoptada per la Federació Andorrana de Futbol (FAF) de tancar les instal·lacions. L'entitat assegura que la decisió que ha anunciat avui afecta a totes les seves propietats, inclòs l'Estadi de la FAF d'Encamp, i remarca que no les pot fer servir ningú. El tancament suposaria que el conjunt tricolor no té camp per jugar dissabte el partit de la vuitena jornada de Segona Divisió contra el Leganés. Des de l'entitat propietat de Gerard Piqué, han assegurat que no tenen encara cap comunicació oficial al respecte.
Marc Basco