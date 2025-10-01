Futbol
La FAF atura l'activitat i apunta a Govern
L'ens federatiu acusa a l'executiu de canviar els criteris per obtenir permisos per a extracomunitaris
La Federació Andorrana de Futbol aturarà a partir de demà tota la seva activitat arran de la problemàtica amb els permisos d'immigració, i ha acusat a Govern de canviar alguns dels criteris per a que els jugadors extracomunitaris puguin ser inscrits, com canviar de quatre a sis anys d'experiència. Tot això ha portat a que la FAF opti per aturar a partir de demà tota la seva activitat i tancar les seves instal·lacions, suspenent així els entrenaments i competicions de totes les categories. Actualment hi ha dos equips de la Primera Divisió que no tenen encara inscrits els seus jugadors, ja que els havien contractat sota les obligacions de l'anterior decret, i no del que va entrar en vigor aquesta setmana que canviava les condicions. A aquesta circumstància s'hi ha d'afegir la inspecció que la policia va fer ahir a l’entrenament del Penya Encarnada, on es van detectar fins a 12 jugadors en situació irregular.
El president de la Federació Andorrana de Futbol, Fèlix Álvarez, ha manifestat després de la reunió que "després dels últims incidents a nivell de Govern i immigració, i veient que hi havia alguna sèrie d'acords que no s'han complert, i que falten encara moltes sol·licituds per resoldre, hem decidit aturar tota l'activitat de les nostres instal·lacions" i ha agregat que "no hi haurà activitat fins que hi hagi una solució, i la nostra indignació ve deguda a que hi havia una sèrie d'acords, com que ens van dir que ens respectarien la normativa de l'anterior llei, i ara ha canviat". Álvarez no ha volgut posar data a quan s'aixecaria aquesta suspensió de l'activitat, i ha admès que la UEFA ha mostrat la seva preocupació per la situació que travessa el futbol nacional.
