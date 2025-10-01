FUTBOL
La policia detecta 12 jugadors irregulars en un entrenament
Els equips de la Lliga Nacional estan convocats a una reunió amb la federació aquest migdia
La policia va detectar ahir al vespre a 12 futbolistes en situació irregular durant un control realitzat en un entrenament d'un dels equips de la Lliga Multisegur Assegurances, el Penya Encarnada, i va incoar el perceptiu expedient sancionador. Els agents del cos d'ordre van personar-se a les instal·lacions després d'haver rebut una denúncia per sospita de que hi havia esportistes exercint en situació irregular i va presentar-se a la sessió preparatòria en qüestió. Els jugadors estaven tramitant el corresponent permís de treball un cop oberta la quota especial per a futbolistes, però encara no estaven completats els tràmits per obtenir l'autorització de residència i treball, motiu pel que no podien exercir encara la seva activitat laboral.
Aquest enrenou amb les fitxes federatives i els permisos de treball ha provocat una nova reunió entre els clubs de la lliga i la Federació de Futbol (FAF), que es trobaran aquest migdia per analitzar com queda la situació i acabar de decidir si la competició domèstica pot acabar d'arrencar aquest cap de setmana.