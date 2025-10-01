FUTBOL

La policia detecta 12 jugadors irregulars en un entrenament

Els equips de la Lliga Nacional estan convocats a una reunió amb la federació aquest migdia

Un partit de la Lliga Multisegur de la temporada passada

Un partit de la Lliga Multisegur de la temporada passada

Andorra la Vella

La policia va detectar ahir al vespre a 12 futbolistes en situació irregular durant un control realitzat en un entrenament d'un dels equips de la Lliga Multisegur Assegurances, el Penya Encarnada, i va incoar el perceptiu expedient sancionador. Els agents del cos d'ordre van personar-se a les instal·lacions després d'haver rebut una denúncia per sospita de que hi havia esportistes exercint en situació irregular i va presentar-se a la sessió preparatòria en qüestió. Els jugadors estaven tramitant el corresponent permís de treball un cop oberta la quota especial per a futbolistes, però encara no estaven completats els tràmits per obtenir l'autorització de residència i treball, motiu pel que no podien exercir encara la seva activitat laboral.

Aquest enrenou amb les fitxes federatives i els permisos de treball ha provocat una nova reunió entre els clubs de la lliga i la Federació de Futbol (FAF), que es trobaran aquest migdia per analitzar com queda la situació i acabar de decidir si la competició domèstica pot acabar d'arrencar aquest cap de setmana.

