POLÍTICA ESPORTIVA
Quota especial per al futbol
Govern atorgarà 70 permisos específics com a mesura extraordinària per desbloquejar la inscripció de jugadors
El consell de ministres va aprovar ahir un reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer específic per a futbolistes professionals. La mesura extraordinària, pactada amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF), arriba després que la quota general aprovada a l’abril quedés exhaurida a final d’agost, deixant diversos clubs sense possibilitat d’inscriure jugadors i bloquejant així el començament de la competició, prevista inicialment per al 13 i 14 de setembre.
Així, la nova quota fixa 70 autoritzacions no ampliables (65 de residència i treball i cinc de fronterers) i entrarà en vigor dilluns 29 de setembre. Tal com va remarcar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, és una xifra “consensuada amb la FAF”, mentre que el ministre portaveu, Guillem Casal, va precisar que representa “el 10% de la mitjana d’assalariats en aquest sector durant els darrers anys”. Les autoritzacions concedides es descomptaran del contingent global per a altres ocupacions, també aprovat ahir.
En aquest sentit, el sector futbolístic havia advertit que uns 88 jugadors estaven pendents de regularitzar la seva situació, una xifra superior a les 70 places finalment aprovades, un desajustament que genera inquietud en alguns clubs, que temen que la diferència pugui derivar en pràctiques irregulars, com ara recórrer a fitxes d’aficionat o visats d’estudiant per abaratir costos, tot i tractar-se de futbolistes professionals. La mateixa ministra Molné va admetre que la situació ha estat conseqüència de “més demanda de l’habitual i l’esgotament prematur de la quota”, un fet que “va agafar de sorpresa el sector”. Tot i això, va remarcar que la decisió d’obrir una quota extraordinària respon a “un compromís amb la FAF per començar la Lliga el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre”, i va defensar que s’ha buscat una solució “sostenible, que no afecti els altres sectors professionals del país”.
Clubs a contrarellotge
Diversos equips asseguren que tenen tota la documentació presentada des de l’1 de setembre i només esperen la revisió mèdica per poder inscriure jugadors. “En 48 hores podrien estar disponibles per jugar”, expliquen dirigents consultats, que lamenten que s’haurien pogut iniciar les competicions ja a mitjan setembre. Actualment, la situació de les plantilles és desigual: l’FC Santa Coloma té 22 jugadors inscrits, l’Atlètic Escaldes, 19, i l’Inter d’Escaldes disposa de 18 jugadors registrats, tot i les baixes per lesió; la Penya Encarnada en té menys del mínim de 16; la UE té diversos jugadors pendents i tampoc arribava al llindar necessari, i el Pas de la Casa encara no tenia prou fitxes completades, per posar alguns exemples. Aquesta diferència provoca que uns clubs estiguin preparats per arrencar i d’altres encara no, generant un escenari d’inferioritat competitiva.
De cara al futur, la ministra Molné va assegurar que, a partir de l’abril, Interior, Esports i la FAF treballaran per consensuar un nou règim estable i beneficiós per a totes les parts que impedeixi repetir un bloqueig similar.