Jovial prioritzarà els joves amb baixos ingressos arrelats a la ciutat
El nou reglament vol prevenir les irregularitats en la gestió del projecte, com les detectades en l’auditoria del 2024
El comú modifica els criteris per accedir als pisos de Jovial. Si abans s’assignaven per ordre d’entrada de la sol·licitud, a partir d’ara s’adjudicaran d’acord amb un sistema de punts. Els quatre criteris que l’integren tindran el mateix pes i s’han dissenyat per prioritzar les situacions amb més necessitat d’habitatge.
El primer és l’econòmic. El lloguer no podrà ser superior al 30% dels ingressos de la llar, que s’hauran de situar entre un mínim de 1.525,33 euros i un màxim de 3.050,66. A més, caldrà acreditar com a mínim cinc anys de residència a la parròquia i els qui n’acumulin més tindran preferència. També sumaran més punts els qui encara visquin amb els pares i tinguin entre 18 i 22 anys, tot i que s’admetran sol·licituds dels que tinguin fins a 29 anys. Els canvis s’aprovaran en la pròxima sessió de consell de comú, prevista per al dijous de la setmana vinent. “Donem prioritat a les necessitats reals de la gent i no a l’ordre de la llista d’espera”, va recalcar el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent.
La mensualitat dels pisos que gestiona Govern a Jovial: de 259 euros a 440
Redacció
Un cop el nou reglament s’hagi publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), només s’aplicarà a les persones en llista d’espera. En canvi, es mantindran les condicions de la normativa anterior als inquilins actuals de Jovial.
Irregularitats
El nou reglament neix per corregir algunes irregularitats en la gestió de Jovial detectades per la corporació en l’auditoria feta entre l’octubre i el novembre del 2024. L’informe va acreditar dos casos d’impagaments, que en total s’enfilaven a 15.000 euros. El comú, aleshores, va desnonar els infractors i va reclamar-los el deute. Es tractava, va resumir Torrent, de gent “que s’havia aprofitat de la situació”. També va identificar-se un inquilí que sotsarrendava el pis. “Volem evitar que totes aquestes circumstàncies puguin reproduir-se de nou”, va assenyalar el conseller.
El comú reforça el control a Jovial en detectar impagaments i relloguer
Dolors Moreno
Els canvis en el reglament de Jovial s’emmarquen en la nova ordinació que regula l’accés als programes d’habitatge públic de la parròquia. El text també permetrà desplegar en els pròxims mesos els reglaments del programa Reviu i dels pisos per a gent gran del Calones. “Fins ara, els diferents projectes funcionaven amb criteris propis, fet que dificultava la gestió, equitat i visió del sistema d’habitatge comunal”, va explicar, per la seva part, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. Entre altres coses, l’ordinació estableix les mateixes regles de joc per a tots els programes i una mateixa oficina de registre de les sol·licituds.
UNA CINQUANTENA DE PISOS PODRIEN ALLIBERAR-SE PER LA DESCONGELACIÓ
Nazzaro va apuntar, a més, que un dels efectes de la congelació dels lloguers, pel que fa a Jovial, és que una part dels inquilins superen l’edat màxima per accedir als pisos, fet que desvirtua el sentit i l’essència del projecte. La consellera va recordar que la iniciativa va néixer amb l’objectiu d’oferir una solució habitacional per a l’emancipació dels joves.
D’altra banda, Torrent va destacar que la nova normativa reforça el protocol davant de casos d’impagament.