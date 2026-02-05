ANDORRA LA VELLA
La mensualitat dels pisos que gestiona Govern a Jovial: de 259 euros a 440
El comú i l’executiu van rubricar un nou conveni a final d’any per actualitzar preus
El Govern té vuit pisos a l’edifici de Jovial cedits pel comú i dedicats a casuístiques socials. A final de l’any passat es va renovar el conveni per dues qüestions: l’extinció per decisió de la corporació de liquidar la societat pública que gestionava els immobles (ara són directament administrats pel comú) i la necessitat de regularitzar preus d’acord amb la inflació del 2025, un augment que no s’havia tingut en compte en el conveni rubricat al maig. Llavors la signatària per la banda parroquial era encara la societat Joves i Vivenda Alernativa, SLU, que encara no s’havia extingit. La relació contractual publicada ahir al BOPA recull que la política de preus atén la finalitat “social i les mensualitats van dels 259,29 euros de l’immoble més econòmic als 440,78 en funció de la superfície dels immobles. El de mida més petita és un estudi de 40 metres quadrats i el més gran en té 68, amb dues habitacions. En tots els casos els pisos disposen de plaça d’aparcament.
El conveni està datat el 30 de desembre i té caducitat l’endemà, el 31, malgrat que “a comptar d’aquesta data, amb l’acord previ del Govern, es podrà renovar anualment fins a un màxim de cinc anys, mentre cap de les parts manifesti per escrit o per mitjà que n’acrediti la seva recepció la voluntat contrària”. S’estableix que durant la vigència del conveni el preu serà actualitzat anualment sobre la base de l’IPC (per tant, el 2026 se li ha d’aplicar un augment del 2,7%) i que en queden al marge els rebuts de serveis suplementaris com la llum o la calefacció, “els quals seran directament i independentment contractats i satisfets pel Govern o pel beneficiari últim del pis cedit”. És condició indispensable que els pisos es destinin a una finalitat social i no respectar les regles de convivència pot comportar la desocupació forçada de l’habitatge.