ANDORRA LA VELLA
El comú reforça el control a Jovial en detectar impagaments i relloguer
La corporació ha extingit dos contractes amb un volum de deute superior als 15.000 euros i està en procés de fer-ho amb un inquilí que ha sotsarrendat el pis
El comú ha extingit la societat que havia gestionat els pisos per a joves de Jovial per assumir el control directe i ara el departament d’Habitatge treballa en un protocol d’actuació específic per tal de “reforçar el seguiment dels pisos”, després de trobar-se amb tres incidències notables, dues d’impagaments recurrents amb un volum de deute d’uns 15.000 euros i un cas de relloguer que s’està gestionant. Els impagaments, segons la informació facilitada per la corporació, s’arrossegaven des dels anys 2020 i 2021, amb la qual cosa l’import acumulat ha arribat a una xifra prou considerable. La resolució ha acabat arribant a la via legal malgrat que la corporació exposa que es va intentar trobar una solució pactada amb els inquilins morosos, que no va funcionar. En concret, inicialment el comú va contactar amb els afectats i, en coordinació amb el departament de Social, es va acordar el fraccionament del deute perquè poguessin sufragar-lo. Però novament els llogaters van incórrer en deutes i tant de la mensualitat corrent com dels imports pactats per tal d’abonar els diners que devien, amb la qual cosa es va optar per “l’extinció dels contractes i l’activació dels mecanismes legals corresponents”.
PARRÒQUIES
La mensualitat dels pisos que gestiona Govern a Jovial: de 259 euros a 440
Redacció
El cas de sotsarrendament és més recent. El comú en va tenir informació l’agost de l’any passat, quan va rebre una informació “anònima” alertant de persones rellogades en un dels habitatges de Jovial. El departament d’Habitatge es va mobilitzar per comprovar si realment s’estava donant aquesta situació; una tècnica “va iniciar actuacions per obtenir evidències i verificar els fets”. Un procés de constatació que es va dur a terme entre els mesos de setembre i novembre, i que va corroborar que en un dels immobles “hi residien persones que no constaven com a arrendatàries”. El procés va continuar amb els intents de contactar amb la persona titular del contracte, però no va ser possible ni al domicili ni al lloc de feina. Com que la notificació no ha estat factible en persona, ara s’activa la via del BOPA amb la publicació d’un avís per informar el beneficiari inicial de l’adjudicació de l’habitatge (i el que hauria d’ocupar-lo perquè òbviament el relloguer no és permès) que té vuit dies per recollir un requeriment del comú. La publicació està prevista per a la setmana vinent i a partir d’aquí arrencarà el comptador, després dels vuit dies s’inicia un termini de 30 per abandonar l’habitatge, tot i que també tindrà l’opció de presentar al·legacions al desnonament. Què passarà amb els rellogats? La corporació va indicar que desconeix qui són i la seva situació personal, però que “es durà a terme un acompanyament des del departament de Social per garantir que no es trobin en una situació de vulnerabilitat”.
NACIONAL
La crisi d’accés a la vivenda dificulta els plans dels joves
Gerard E. Mur
El comú no ha pogut localitzar l'inquilí del pis del relloguer
L’objectiu del nou procediment impulsat per l’àrea d’Habitatge és que no es tornin a produir situacions d’aquest tipus en un complex d’habitatges que té una finalitat social, facilitar als joves l’emancipació amb preus assequibles. L’escalada dels lloguers ha derivat en un creixement notable de la demanda.
110 PERSONES ESTAN EN ESPERA D'UN HABITATGE
El novembre del 2024 el Diari publicava que la llista d’espera era de 99 persones: 88 sol·licituds per anar a viure a un dels pisos d’una habitació o bé als estudis i 11 que aspiraven als pisos de dues habitacions. És la constatació que el projecte d’habitatges d’emancipació per a joves d’entre 18 i 35 anys, gestionat per la corporació des que va posar-se en marxa el 2009, ja fa anys que no pot absorbir les peticions. L’oferta és tres estudis, 55 pisos d’una habitació (tres per a persones amb mobilitat reduïda) i 14 de dues habitacions. El novembre del 2024 s’apuntava que el temps d’espera era superior a dos anys i que més de 300 persones s’havien beneficiat del projecte en els primers quinze anys de vida. L’objectiu principal del projecte és facilitar l’accés dels joves a l’habitatge en un període en què la majoria encara no tenen prou recursos per entrar al mercat de lloguer i aquesta problemàtica s’ha aguditzat de manera notable els últims anys, amb l’escalada de preus que viu el mercat. La majoria comunal va decidir extingir la societat Joves i Vivenda Alternativa, SLU, per assumir de manera més directa la gestió i aquest procés va finalitzar el passat mes de maig. La corporació ha justificat la decisió perquè, de fet, la supervivència de la societat depenia de les aportacions públiques per no acabar en fallida i per millorar la gestió i l’eficiència, també l’econòmica.