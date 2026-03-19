SANT JULIÀ DE LÒRIA
L’aparcament de l’àrea turística de Comabella s’habilitarà a l’estiu
La transformació dels jardins de Juberri en una zona de lleure per als residents al poble s’abordarà l’any vinent
El comú està acabant de definir el projecte de l’aparcament que haurà d’acollir els visitants de l’àrea turística del bosc de Comabella. Segons va apuntar el cònsol major, Cerni Cairat, el concurs es licitarà en els pròxims mesos amb l’objectiu que l’obra estigui enllestida abans de l’agost. “La nostra prioritat és potenciar el bosc de Comabella com a punt d’interès turístic”, va afirmar. Una zona situada prop de la cota 1.600 de Naturland on ja hi ha altres atractius com, per exemple, el camí Macarulla i el tamarro Lau. El projecte inclou la instal·lació d’una caseta d’informació turística. El pàrquing tindrà entre 30 i 40 places.
La iniciativa comunal té l’objectiu de reconduir bona part del volum de visitants atrets pels jardins de Juberri cap a una àrea turística pensada, sobretot, per a les famílies. Si l’ampliació dels serveis al bosc de Comabella ja té data, la remodelació dels jardins no s’abordarà fins a l’any vinent.
PARRÒQUIES
Grignon trasllada les escultures del jardí de Juberri a un terreny privat
Gabriel Vázquez
Zona d'esbarjo
Segons va detallar el cònsol, la nova zona d’esbarjo de Juberri serà més reduïda, només conservarà les escultures de més qualitat –és a dir, les de l’artista andorrà Ángel Calvente– i disposarà d’un parc infantil i una zona de relaxació perquè els veïns del poble puguin gaudir de l’aire fresc, les vistes i la natura. Els jardins ideats per Nicole Grignon havien d’ocupar una superfície de terreny comunal de 4.000 metres quadrats, segons el conveni signat el 2004 amb la corporació laurediana. En 20 anys les dimensions del parc van més que doblar-se. L’extensió ja s’acostava a l’hectàrea.
L’acord establia, entre altres coses, que el conveni podia desfer-se de manera unilateral amb un preavís de com a mínim tres mesos. El 9 de desembre de l’any passat el comú va enviar una carta a Grignon en què la instava a deixar lliure, en el termini de tres mesos, el terreny en bones condicions, havent desmantellat els elements que s’hi haguessin instal·lat. Grignon havia retirat totes les figures abans d’aquesta data, tot i que el cònsol havia matisat que el comú seria flexible en el temps assignat per restituir la parcel·la a l’estat original. La decisió del comú té l’aval de la majoria de veïns, amb qui Cairat va reunir-se abans d’enviar la missiva a Grignon.
El comú opta per tancar els jardins de Juberri i recuperar l’espai cedit
Dolors Moreno
Nicole Grignon ja ha retirat totes les escultures dels jardins
En els últims anys els jardins de Juberri havien esdevingut un dels atractius més concorreguts de la parròquia. La popularitat del parc, però, va anar tensant cada vegada més la convivència entre l’activitat turística i els veïns. La causa principal del conflicte és que Juberri és una zona residencial sense els serveis adequats per acollir un flux nombrós de visitants. El reforç del bosc de Comabella com a àrea turística i la transformació dels jardins en un espai adreçat als veïns del poble s’emmarca en la política del cònsol d’aclarir i ordenar els usos arreu de la parròquia. De fet, es tracta d’una visió de l’urbanisme sempre present en tots els projectes i iniciatives de la corporació.