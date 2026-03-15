Grignon trasllada les escultures del jardí de Juberri a un terreny privat
La propietària ha complert el termini de tres mesos que li va imposar la corporació i als terrenys ja no hi queda res
La impulsora dels jardins de Juberri i propietària de les escultures que hi havia al llarg de la parcel·la, Nicole Grignon, ja les ha retirades totes, segons va explicar aquesta setmana al Diari, i les ha traslladat a un terreny privat al costat de casa seva, després que el comú de Sant Julià de Lòria li fes arribar una carta el passat 9 de desembre on l’instava a “deixar lliure el terreny i en bones condicions, desmantellant i retirant els elements que s’hi haguessin instal·lat”, com a màxim el 9 de març. La veïna laurediana ha complert amb els tres mesos de termini que si li havien imposat, tot i que el cònsol major, Cerni Cairat, havia dit el desembre que seria flexible amb els temps de restitució del terreny comunal. Dilluns va acabar de treure les alarmes i l’electricitat del parc –que és la mateixa que fa servir al seu domicili– i que eren les últimes restes del decorat del projecte que Grignon va posar en marxa el setembre del 2004, quan va subscriure un conveni amb la corporació comunal per poder fer ús del terreny, “a fi de potenciar el paisatge i el patrimoni artístic de la parròquia”, tal com resa la missiva que se li va enviar a final de l’any passat.
Aquest contracte, però, es podia desfer “en qualsevol moment, de forma unilateral i amb un preavís de tres mesos”, segons diu el document, si així ho sol·licitava el comú. Circumstància que s’ha produït després que la indignació de diversos veïns de la zona s’anés incrementant –sobretot a l’estiu– per la saturació de vehicles que cada setmana es produïa a l’entorn del parc i del Quart d’Auvinyà, així com pels problemes per aparcar i accions incíviques. La decisió del tancament definitiu dels jardins tal com es coneixien fins ara i la retirada de tots els elements que hi havia també la va propiciar el fet que la propietària no hagi trobat hereves que s’en poguessin fer càrrec.
A principis del mes de desembre de l’any passat, el comú es va reunir amb una quarantena de veïns per acabar de dirimir què fer amb els jardins de Juberri i les escultures i, tot i barallar alternatives per intentar evitar el desmantellament dels elements decoratius, finalment es va concloure que la millor opció era la que s’ha acabat imposant. “Més que el fet de retirar les escultures, el que de veritat em sap greu és per la gent que les gaudia i ara es troben el parc desmuntat”, va relatar dilluns al Diari. I és que en els 22 anys d’existència, els jardins i les seves escultures han rebut milers de visitants.
La dona també lamenta que “el comú no m’ha ajudat en el procés de desmuntatge dels jardins”, però se sent aclaparada per les mostres d’agraïment rebudes i per moltes trucades de gent que li deia que no tragués les escultures. Ara, falta saber quins seran els plans definitius del comú amb l’espai públic recuperat.