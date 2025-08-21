SANT JULIÀ DE LÒRIA
Pla per mitigar l’impacte turístic als jardins de Juberri
La proposta es presentarà al setembre als veïns i la família propietària
El comú de Sant Julià de Lòria està treballant en un pla de gestió per regular tots els actius turístics de la zona de Juberri i del quart d’Auvinyà. La iniciativa es vol presentar tant als veïns com a la família propietària dels jardins de Juberri, amb l’objectiu de trobar un model consensuat i cooperatiu que permeti minimitzar les externalitats negatives que l’actual boom turístic ha provocat en aquest entorn. El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va explicar ahir que el procés es desenvoluparà durant el mes de setembre i que busca respondre a les preocupacions creixents dels residents. Segons va recordar, fa dues dècades el comú va cedir un terreny comunal a una família perquè hi desenvolupés els jardins i les escultures que, amb el temps, s’han convertit en un punt d’atracció turística.
Els veïns es Queixen pel volum de visitants i vehicles durant l’estiu
Tot i així, aquest èxit no estava previst en una zona eminentment residencial i va acabar derivant en una massificació que genera molèsties, especialment per l’elevat volum de vehicles que s’hi concentra a l’estiu, durant les vacances i els caps de setmana. “Avui s’ha massificat, se n’ha anat de mare i entenc i puc compartir fins i tot les queixes que expressen els veïns”, va reconèixer.
El comú aposta per una planificació estratègica que permeti trobar un equilibri entre la promoció turística i la qualitat de vida dels habitants de Juberri i Auvinyà.