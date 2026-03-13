CANILLO
Més visitants i facturació a les atraccions
El pont tibetà i el Roc del Quer es consoliden com el motor turístic de la parròquia
El pont tibetà de Canillo i el mirador del Roc del Quer continuen consolidant-se com a motors turístics de la parròquia. Durant el 2025, la facturació conjunta va créixer un 14,5% respecte a l’any anterior, mentre que el nombre de visitants va augmentar un 5,4%, arribant als 167.024. Per equipaments, el mirador del Roc del Quer va liderar el creixement amb un increment del 40,1% en facturació i del 18,4% en entrades. El pont tibetà, per la seva banda, va registrar un augment del 9,6% en facturació i va assolir 94.138 entrades, malgrat la meteorologia adversa dels mesos de novembre i desembre, que va obligar a tancar la instal·lació diversos dies.
PARRÒQUIES
Les entrades del pont tibetà seran més cares per desincentivar la massificació
Víctor González
En paral·lel a aquests resultats, la plataforma de compra d’entrades en línia www.ponttibetacanillo.com ha obert aquesta setmana les vendes per a la temporada del 2026. El portal permet adquirir anticipadament les entrades per visitar els dos atractius turístics de la parròquia i també facilita la reserva de noves experiències combinades. Amb la reobertura del sistema de venda s’activen paquets conjunts amb el Palau de Gel, que permeten reservar activitats de natura, aventura i esport en un únic procés de compra. Paral·lelament, la plataforma incorpora opcions de compra per a grups i activa el canal de vendes per a revenedors tant nacionals com internacionals.
167.024 visitants al pont tibetà i al roc del quer el 2025
Si les condicions meteorològiques ho permeten, el pont tibetà iniciarà la temporada el 28 de març vinent, coincidint amb l’inici de les vacances escolars de Setmana Santa. Pel que fa al mirador del Roc del Quer, l’equipament continua obert durant tot l’any de manera ininterrompuda. La tarifa bàsica del mirador del Roc del Quer es manté en sis euros per persona. En el cas del pont tibetà, el preu és de 17 euros en temporada baixa i de 19 euros en temporada alta. El paquet conjunt que permet visitar ambdós atractius s’estableix en 20 euros en temporada baixa i 22 euros en temporada alta.
PARRÒQUIES
El telefèric del pont tibetà podrà transportar 400 persones per hora
Víctor González
94.138 entrades venudes per al pont tibetà el 2025
Segons la directora del Palau de Gel i dels serveis turístics de Canillo, Sira Puig, aquestes dades “confirmen l’atractiu creixent dels dos equipaments i el seu paper clau dins l’oferta turística de la parròquia, que continua apostant per experiències singulars vinculades al paisatge i a la natura”.