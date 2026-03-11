Protecció del cel nocturn
La Massana acollirà la propera Trobada Internacional d'astronomia
La parròquia reunirà experts, territoris i empreses vinculades a la protecció del cel nocturn i a l’astroturisme
La parròquia de la Massana serà la seu de la propera Trobada Internacional Starlight, una cita que reunirà territoris, experts i professionals d’arreu del món vinculats a la protecció del cel nocturn i al desenvolupament de l’astroturisme. La decisió ha estat comunicada per la Fundación Starlight, que ha valorat el compromís del territori amb la preservació del cel fosc i el treball fet per impulsar aquest tipus de turisme.
Segons la fundació, la candidatura massanenca destaca per la constància, el treball ferm i la determinació demostrada en el desenvolupament d’aquest projecte. La trobada reunirà representants de destinacions certificades Starlight, científics, guies especialitzats, empreses turístiques i institucions que treballen per protegir la qualitat del cel nocturn i promoure experiències vinculades a l’observació de les estrelles.
Des del comú de la Massana s’ha valorat molt positivament l’elecció de la parròquia com a seu de l’esdeveniment. La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha destacat que acollir aquesta cita internacional és “una gran oportunitat per continuar posicionant la Massana com una destinació vinculada a la natura i a la sostenibilitat”.
Solé ha remarcat que la trobada permetrà compartir experiències amb territoris d’arreu del món i donar a conèixer el potencial del territori per a l’observació del cel nocturn, recordant que la parròquia compta amb la doble certificació de Destinació Turística Starlight i Reserva Natural Starlight.
Per la seva banda, el cònsol menor i president de la comissió de Medi Ambient, Roger Fité, ha subratllat la importància de la preservació del cel fosc. Fité ha destacat que l’esdeveniment coincideix amb el 20è aniversari de la Declaració de Palma, un compromís internacional per protegir la qualitat del cel nocturn.
La trobada es farà coincidir amb el Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa, que el comú organitza anualment, amb l’objectiu de reforçar la programació i situar la Massana com un referent en l’astroturisme. La Fundación Starlight ja ha comunicat la designació de la parròquia als seus associats i a través dels seus canals oficials.
