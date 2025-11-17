Astronomia
Mirador turísitic de 360 graus en forma d'ovni a la Massana
L'encarregat de fer realitat el projecte serà l'arquitecte Antoni Riberaygua i costarà uns 900.000 euros
El comú de la Massana ha anunciat el projecte guanyador del concurs d’idees per al nou mirador turístic en forma d'ovni inspirada en l'univers, que ha recaigut en la proposta de l’arquitecte Antoni Riberaygua. Un projecte que s'estima que costi uns 900.000 euros segons ha informat el comú de la parròquia en un comunicat i l'únic que faltaria seria decidir l'indret on instal·lar-lo. El jurat ha destacat que el disseny “compleix amb tots els criteris per ser un mirador panoràmic de dia i astronòmic de nit”, segons ha explicat la cònsol major, Eva Sansa.
El projecte de la parròquia de la Massana es caracteritza per una estructura metàl·lica còncava amb un únic punt de suport, que combina funcionalitat i originalitat. Segons la consellera de Turisme, Mònica Solé, aquesta forma “garanteix una bona acústica i protegeix del vent”. El material principal serà l’acer corten, escollit per la seva durabilitat i connexió simbòlica amb la tradició del ferro.
L’interior comptarà amb grades i un espai central per acollir espectacles i esdeveniments, mentre que la seva plataforma permetrà una observació panoràmica de 360 graus del paisatge.
Sansa i Solé coincideixen que el futur mirador pot convertir-se en un nou icona turístic de la Massana, tant per la seva forma d’ovni inspirada en l’univers com per la seva funció astronòmica, amb seients reclinats per mirar les estrelles.