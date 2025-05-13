LA MASSANA
Torna el Festival d’astronomia amb apagada de llums a Arinsal
La tercera edició del Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa se celebrarà el 13 i 14 de juny, amb diverses activitats de descoberta del cel nocturn. L’acte central serà dissabte 14 a les onze de la nit, amb l’apagada de llums al poble d’Arinsal, fet que permetrà contemplar les estrelles i constel·lacions amb claredat. Per participar-hi caldrà adquirir una polsera, fent la reserva prèvia a la pàgina web del comú de la Massana a partir del 19 de maig. El cost és de dos euros i la recaptació serà per a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, Atida. En cas que les condicions meteorològiques no permetin fer les observacions, l’activitat es faria a la sala de la Closeta amb una projecció i una explicació sobre les constel·lacions i la seva mitologia, apunta el comú en un comunicat.