REOBERTURA DE L'RN-20
Els comerciants del Pas demanaran més ajudes en funció de les pèrdues
Els empresaris reclamaran mesures econòmiques complementàries per als negocis més colpejats per la crisi
El Pas de la Casa va tornar dilluns a la normalitat després de la reobertura de l’RN-20, que connecta Andorra amb França. Després d’una primera jornada que va deixar bones sensacions, els comerços se centren, a partir d’ara, a avaluar les pèrdues per valorar l’impacte que va generar el tall. Dijous de la setmana que ve, en una nova reunió del Consell Econòmic i Social del Pas, els comerciants estudiaran demanar més ajudes en funció de les afectacions que puguin haver patit els negocis.
“L’objectiu és que la gent que ha patit més pugui rebre compensacions pels mesos perduts”
El president de l’Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va reclamar mesures complementàries –a banda de les ja ofertes– per compensar l’hivern especialment complicat que ha viscut el Pas. Les mesures concretes encara s’han de definir i es plantejaran en el pròxim Consell Econòmic i Social. Amb tot, Ramon ja va avançar que l’objectiu és que “la gent que ha patit més pugui rebre compensacions pels mesos perduts”. En aquest sentit, va assenyalar especialment els petits comerços, que han estat els més afectats per la manca de turistes durant bona part de la temporada.
L’associació també remarca la necessitat d’impulsar campanyes publicitàries a França per informar que la circulació cap al Pas de la Casa torna a estar oberta amb normalitat. Consideren que aquesta acció és clau per recuperar el flux de visitants i començar a revertir la situació dels darrers mesos.
“El debat sobre les mesures es manté obert i anirà en funció de les pèrdues dels comerços”
Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), va assegurar que els tabaquers de la localitat es mantenen “més cautelosos que optimistes venint d’on venim”, mirant al cap de setmana com a prova de foc per analitzar si realment hi ha un balanç positiu. Sobre les pèrdues i les mesures de suport als comerços, Calvo va especificar que “el debat es manté obert i, en funció de les pèrdues, veurem si caldran ajudes per donar suport als botiguers”. Des de la UCAT van valorar de forma positiva “la bona feina de les autoritats franceses i andorranes” per obrir abans la carretera.
LA VENDA DE TABAC CREIX UN 20% ALS NEGOCIS DE L'ARIEJA
En alguns establiments, però, l’increment ha arribat fins al 40%, ja que molts compradors de la zona no van poder desplaçar-se al Principat. Tot i això, els tabaquers francesos van admetre que es tracta d’una situació puntual que hauria de finalitzar amb la reobertura de la via.