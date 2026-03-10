REOBERTURA DE L'RN-20
Un dilluns de març com els d’abans al Pas
Els comerciants de la localitat es mostren satisfets amb l’afluència de cotxes i compradors
Els comerciants del Pas de la Casa van celebrar ahir el retorn a la normalitat després de la reobertura, a les 6.30 hores, de l’RN-20, que connecta la localitat encampadana amb França. Els botiguers, que han viscut amb frustració l’hivern pel tall provocat per l’esllavissada en el tram de la carretera entre Merens i Acs-dels-Tèrmes i els diversos tancaments anteriors, van valorar amb optimisme però amb certa prudència el retorn dels compradors.
Els comerços consultats pel Diari van assegurar que “s’ha notat l’increment de l’afluència”, tant de consumidors com de cotxes. Segons van explicar, la situació viscuda ahir “va en la línia del que s’hauria de viure un dilluns qualsevol de març”, una jornada laborable i ja fora del període de vacances a França, un dels moments amb més presència de clients gals a la localitat. Tot i les bones sensacions, la majoria van assegurar que caldrà esperar al pròxim cap de setmana, el primer després de la reobertura, per poder valorar amb més precisió si el retorn a la normalitat es tradueix en l’increment de compradors desitjat pels botiguers.
NACIONAL
Últims treballs per reobrir l'RN-20
Víctor González
Tot i el positivisme, els comerços miren al cap de setmana com la prova de foc
Obertura avançada
El servei de mobilitat va confirmar al Diari que l’entrada de vehicles al Pas de la Casa des de França va augmentar després de la reobertura del tram afectat. Tot i això, el departament preveu que el punt àlgid de circulació es registri durant el cap de setmana. Des de mobilitat també van indicar que diversos usuaris van trucar per confirmar si la reobertura de la via era efectiva, una situació que consideren habitual en aquest tipus de circumstàncies. Paral·lelament, les companyies d’autobús van poder reprendre el servei regular amb destinació Tolosa.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va expressar l’agraïment del Govern a França per la reobertura anticipada de l’RN‑20. Tor va destacar que es tracta d’“una carretera vital per als nostres territoris” i va valorar positivament “l’excel·lent cooperació bilateral durant aquest període difícil”.
Com ja van confirmar les autoritats franceses divendres, l’accés per l’RN-20 es va restablir set setmanes abans de la previsió a causa que es van estabilitzar els dos rocs que en subjecten un de més gran, de 500 metres cúbics. Com ja va confirmar Xavier Espot, la reobertura total de la carretera en ambdós sentits de la marxa es va dur a terme amb la màxima seguretat. Els tècnics van instal·lar un sistema de sensors en el bloc de 500 metres cúbics, molt utilitzat a la zona dels Alps, que en detectar qualsevol mínima vibració encendria un semàfor situat als dos costats del tram de carretera afectat tallant la circulació. A més, els cotxes, una vegada entrin al tram, tenen prohibit aturar-se.
“Caldrà veure la dada final del primer trimestre. L’impacte serà gran per a certs comerços”
UN IMPACTE "DEL 0,1% O EL 0,2% SOBRE EL PIB"
Jeff Danforth, cap de la missió de l’FMI a Andorra, va explicar que les estimacions apunten que “l’impacte serà del 0,1% o el 0,2% sobre el PIB del país”. Danforth va remarcar que les projeccions “són estimacions preliminars” elaborades a partir d’un conjunt de dades sobre la potencialitat de l’afectació i estipulant “un escenari sobre què seria el més probable”.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, va assegurar que, tot i la xifra, “caldrà veure les dades finals del primer trimestre”, assegurant que “l’impacte per a determinats comerciants serà gran, tot i que més limitat per al conjunt del país”. Lladós també va especificar que, en matèria d’ingressos fiscals, les prediccions apunten un descens del 0,3% per les mesures destinades a ajudar els comerços de la localitat durant la crisi.