El monòleg Miss 40 omple la sala de festes del Complex d’Encamp
L'espectacle de Rocío Raval inaugura la programació pel Dia Internacional de les Dones dins del Cicle Cultural
La sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp es va omplir ahir el vespre amb el monòleg Miss 40, protagonitzat per l’actriu i humorista Rocío Raval. L’espectacle, inclòs dins el Cicle Cultural d’Encamp, ha estat la primera activitat programada amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
La proposta ha combinat humor, improvisació i interacció amb el públic amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el feminisme des de la perspectiva de l’humor, tal com ha destacat la mateixa protagonista. Amb un estil fresc i directe, Raval ha repassat diverses situacions quotidianes vinculades a l’arribada als quaranta anys, abordant temes com les expectatives socials, els canvis personals o la manera com les dones afronten aquesta etapa vital.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans, ha recordat que l’actuació forma part de la programació del Cicle Cultural, que “contempla una àmplia oferta de propostes, com són la música, la dansa i el teatre, entre altres, amb l’objectiu que tot tipus de públic pugui gaudir de la cultura a la parròquia”.
Durant l’espectacle, l’humorista ha connectat ràpidament amb el públic, que ha respost amb rialles i aplaudiments constants. Raval també ha volgut remarcar que “les dones, que som moltes i fem moltes coses, no només treballem al març”.
La programació cultural continuarà aquest dissabte amb el musical infantil Alícia al vaixell de les meravelles, de Trencadís Produccions, que es representarà a les 17 hores a la mateixa sala de festes. L’obra, recomanada per a infants a partir de sis anys, proposa una aventura plena de fantasia i música inspirada en l’univers d’Alícia al país de les meravelles.
Els actes pel Dia Internacional de les Dones seguiran amb diverses activitats de sensibilització i cultura. Entre elles, una sessió de ioga dinàmic, comboxing i relaxació a la pista polivalent del Complex d’Encamp i la conferència ‘Dones i ciència ficció’, a càrrec de l’escriptora i activista Sandra Miralles, que tindrà lloc dissabte a les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa.
