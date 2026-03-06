SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú i el Govern estudien la ubicació de les cotxeres del tramvia
Les dues parts també avaluen si és possible ubicar un aparcament dissuasiu a l’entrada de la parròquia
El comú de Sant Julià de Lòria i la secretaria d’Estat de Transports estan treballant conjuntament per definir el traçat del tramvia. Segons va explicar ahir al Diari el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, els punts més complexos del projecte són determinar l’emplaçament de les cotxeres –és a dir, el magatzem on es guardaran els vagons– i d’un aparcament dissuasiu. Aquest equipament hauria d’ajudar a retirar cotxes de la circulació i alleugerir el trànsit, però encara s’ha d’acabar de decidir si es reservarà de manera prioritària per als residents o per als visitants. “Mantenim reunions periòdiques amb l’objectiu d’acabar de polir bé el projecte”, va assenyalar el mandatari.
El Comú vol avaluar bé quin impacte tindrà el tramvia en la mobilitat a la parròquia
Els estudis de capacitat de càrrega màxima de la parròquia indiquen que la CG-1 al pas per Sant Julià està al límit de la saturació, sobretot en els períodes de més afluència. En aquest sentit, el comú també estudiarà especialment quin impacte tindria el traçat del tramvia en l’entrada i sortida de vehicles dels garatges, així com en el trànsit i la mobilitat en general, incloent-hi els desplaçaments a peu.
PARRÒQUIES
Un estudi determinarà si el tramvia és compatible amb el model urbà
Víctor González
Canvi tècnic
El comú d’Escaldes-Engordany, per la seva part, ja ha enviat resposta a la proposta de traçat del Govern. La corporació està d’acord pràcticament amb tot el recorregut, però ha demanat a l’executiu que canviï la ubicació d’un intercanviador per motius tècnics i la substitueixi per una altra.
La capial estudiarà si el recorregut és compatible amb el desenvolupament urbà
La capital ha encarregat un estudi complementari per determinar si el traçat proposat per al tramvia és compatible amb el desenvolupament urbanístic de la parròquia, tal com ja va publicar fa uns dies el Diari. El comú d’Andorra la Vella està revisant el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). En el marc d’aquests treballs, el comú tindrà en compte la necessitat de reservar els espais que puguin resultar estratègics per fer compatible el creixement de la ciutat amb la infraestructura.
Les tres administracions locals ja haurien d'haver fet la seva proposta de traçat
El projecte de transport segregat a través de tramvia lleuger hauria d’unir en una primera fase les parròquies de Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes. Els tres comuns ja haurien d’haver lliurat fa una setmana el retorn a la proposta inicial de traçat del Govern. La definició del recorregut es plasmarà sobre plànol en el pla sectorial d’infraestructures de transport públic segregat, un document que haurà de redactar l’executiu. El compromís polític del Govern és disposar del pla abans del final de la legislatura.
Paral·lelament, el Govern i la Generalitat de Catalunya analitzen la viabilitat de la connexió transfronterera entre Sant Julià i la Seu d’Urgell. Aquesta infraestructura hauria d’enllaçar, en el futur, amb el tram Sant Julià-Escaldes, amb parada final a Caldea.