Reunió
Andorra i Catalunya defineixen el calendari de treball del projecte del tramvia
La trobada, celebrada de forma telemàtica, ha servit també per constituir formalment el comitè de pilotatge
El Govern d'Andorra i la generalitat de Catalunya han mantingut la primera reunió de pilotatge del projecte europeu Tramvalira, en què han definit el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació tècnica. La trobada, celebrada de forma telemàtica, ha servit també per constituir formalment el comitè de pilotatge i establir el marc de governança i coordinació entre les dues administracions.
El projecte, aprovat el juliol passat en el marc del programa Interreg POCTEFA 2021-2027, té com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. L’estudi valorarà diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, amb criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i qualitat paisatgística, amb la voluntat de reforçar la mobilitat sostenible i reduir la dependència del vehicle privat a l’Espai Andorra-Pirineus.
El Tramvalira rep una subvenció de 329.841,56 euros, que representa el 45,12% del cost global. Tot i que Andorra no pot rebre directament aquests fons europeus, el Govern d'Andorra aporta els estudis que ja s’estan elaborant a escala nacional, mentre que la generalitat de Catalunya és qui percep el finançament. Andorra participa per primera vegada com a cap d’un projecte POCTEFA i de l’Àrea Funcional de Muntanya Est, un pas que reforça el seu posicionament dins els programes europeus de cooperació regional.