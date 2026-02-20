Reunió

Andorra i Catalunya defineixen el calendari de treball del projecte del tramvia

La trobada, celebrada de forma telemàtica, ha servit també per constituir formalment el comitè de pilotatge

El secretari d'Estat, David Forné amb la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Panequem en una reunió anterior.

El secretari d'Estat, David Forné amb la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Panequem en una reunió anterior.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Govern d'Andorra i la generalitat de Catalunya han mantingut la primera reunió de pilotatge del projecte europeu Tramvalira, en què han definit el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació tècnica. La trobada, celebrada de forma telemàtica, ha servit també per constituir formalment el comitè de pilotatge i establir el marc de governança i coordinació entre les dues administracions.

El projecte, aprovat el juliol passat en el marc del programa Interreg POCTEFA 2021-2027, té com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. L’estudi valorarà diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, amb criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i qualitat paisatgística, amb la voluntat de reforçar la mobilitat sostenible i reduir la dependència del vehicle privat a l’Espai Andorra-Pirineus.

El Tramvalira rep una subvenció de 329.841,56 euros, que representa el 45,12% del cost global. Tot i que Andorra no pot rebre directament aquests fons europeus, el Govern d'Andorra aporta els estudis que ja s’estan elaborant a escala nacional, mentre que la generalitat de Catalunya és qui percep el finançament. Andorra participa per primera vegada com a cap d’un projecte POCTEFA i de l’Àrea Funcional de Muntanya Est, un pas que reforça el seu posicionament dins els programes europeus de cooperació regional.

