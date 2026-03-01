ANDORRA LA VELLA
Un estudi determinarà si el tramvia és compatible amb el model urbà
La capital vol evitar que una mala planificació hipotequi el desenvolupament de la parròquia a llarg termini
El comú d’Andorra la Vella ha encarregat un estudi complementari per determinar si el traçat proposat per al tramvia és compatible amb el desenvolupament de la parròquia. Concretament, l’informe haurà d’aclarir si el recorregut previst pel Govern és plenament apte i coherent amb el model urbanístic de la capital, van informar al Diari fonts de la corporació.
En el marc de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Andorra la Vella, actualment en marxa, el comú té present la necessitat de reservar els espais que puguin resultar estratègics per garantir que el futur desenvolupament urbanístic de la parròquia sigui compatible amb aquesta infraestructura i evitar hipotecar decisions a llarg termini.
La corporació té la voluntat d'avançar en els treballs sobre el trambia
Col·laboració
La corporació, van remarcar aquestes mateixes fonts, manté una col·laboració activa amb el Govern per fer compatible el desenvolupament del tramvia amb el creixement de la ciutat. El treball és continu i coordinat, i el comú té la voluntat de poder avançar en els treballs dins dels terminis establerts. En aquest sentit, periòdicament els responsables comunals es reuneixen amb el secretari d’estat encarregat de Transports, David Forné, per analitzar els aspectes tècnics del projecte i trobar un encaix per al traçat dins del terme parroquial.
El comú valora positivament que el Govern ja hagi definit un traçat concret, ja que permet treballar sobre una proposta clara i avançar en la planificació d’un projecte estructural de futur per al país, destaquen aquestes mateixes fonts.
En paral·lel, avança el procés de revisió del POUP de la capital
El projecte de transport segregat a través de tramvia lleuger unirà les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La definició final dels traçats permetrà plasmar sobre plànol la reserva d’espais en el pla sectorial d’infraestructures del transport públic segregat. Segons va acordar-se en la taula nacional de mobilitat celebrada a mitjan desembre de l’any passat, els comuns ja haurien d’haver lliurat a l’executiu el retorn a la proposta inicial de traçats plantejada pel Govern. Consensuar el traçat aviat és important per a l’executiu perquè faria possible impulsar el pla sectorial abans del final de la legislatura, tal com s’ha compromès a fer. Un document que també hauria d’incloure el traçat dels carrils bici segregats que uniran les tres parròquies.
El comú de la capital, per la seva part, va cloure el procés deliberatiu del POUP a la tardor. En el marc d’aquests treballs, oberts a la participació ciutadana, van definir-se els grans objectius estratègics per al desenvolupament de la parròquia, com ara facilitar la creació d’habitatge assequible o garantir unes bones condicions d’habitabilitat en l’entorn urbà. Pel que fa a l’exposició pública, en què el primer esborrany de revisió se sotmetrà a al·legacions, el comú espera que pugui portar-se a terme entre el juny i la tardor d’aquest any.