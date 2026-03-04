ANDORRA LA VELLA
Govern assegura que la candidatura a la Unesco no corre cap perill
Bonell està convençuda que l’afer dels entorns de protecció de Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve es resoldrà aviat
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va assegurar ahir en declaracions al Diari que la candidatura d’Andorra, França i Espanya a patrimoni mundial de la Unesco no corre perill. La mandatària està convençuda que l’afer dels entorns de protecció de Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve podrà solucionar-se aviat. “En quinze dies, en un mes a tot estirar, esperem poder-ho tenir resolt”, va remarcar.
En els pròxims dies el Govern tornarà a tramitar el decret dels entorns de protecció. Aquesta vegada es garantirà la comunicació individualitzada del procediment als veïns. Cal recordar que la Batllia va invalidar la resolució de l’executiu perquè no va informar-se degudament els propietaris afectats pel decret. El tribunal no va entrar en el fons d’altres greuges exposats pels veïns. Bonell confia que aquest tràmit permetrà aprovar de nou la definició dels entorns de protecció dels dos monuments.
NACIONAL
Conflicte per l’entorn de protecció de Casa de la Vall
Joan Ramon Baiges
Caldrà veure, però, què hi diuen els veïns. La possibilitat que tornin a portar el decret a la Batllia tampoc pot descartar-se. En aquest cas, el tribunal haurà de decidir si entra en el fons de la demanda.
Terminis
Per què és important que el Govern pugui tancar el dossier dels entorns de protecció de Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve al més aviat millor? Molt probablement cap a la tardor –tot i que podria ser abans– experts de la Unesco faran una visita a Andorra per avaluar sobre el terreny la candidatura transnacional a patrimoni mundial. Sense tots els entorns de protecció ben definits, l’informe seria negatiu. Ho va afirmar el coordinador del projecte, Joan Reguant, fa set anys i van confirmar-ho aquesta setmana altres fonts expertes a aquesta publicació.
NACIONAL
La reforma de l’entorn de Casa de la Vall inclou un teatre a la plaça posterior
Gerard E. Mur
La reforma de l’entorn de Casa de la Vall inclou un teatre a la plaça posterior
Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra –aquest és el títol oficial de la candidatura– aplega deu monuments que daten des de l’edat mitjana fins al començament de l’edat moderna. Es tracta d’una mostra representativa del patrimoni arquitectònic andorrà representatiu dels primers segles de la seva història, completada amb el castell de Foix i el conjunt de la catedral de la Seu d’Urgell, com a símbols del Coprincipat. El Govern ha treballat intensament des del 2019 per completar la definició dels entorns de protecció.
EL PROJECTE
- NO HI HA RISC PER A LA CANDIDATURA. Bonell assegura que no hi ha risc per a la candidatura a patrimoni mundial de la Unesco i espera que la qüestió dels entorns de Casa de la Vall es resolgui aviat.
- CAL SOLUCIONAR EL PROBLEMA AVIAT. Els entorns de protecció haurien d’estar aprovats definitivament abans de la visita dels experts de la Unesco, prevista per a la tardor.
- COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ ALS VEÏNS. El Govern tornarà a publicar el decret dels entorns aviat, havent-ne informat degudament els veïns afectats. El tràmit s’hauria de completar aviat.