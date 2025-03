La reforma de l’entorn de Casa de la Vall inclou un teatre a la plaça posterior

Publicat per

La reforma de l’entorn de Casa de la Vall inclourà la construcció d’un teatre exterior a la plaça posterior de l’edifici històric i l’obertura d’un túnel per a vianants des del barri del Tossal. Ho va detallar ahir l’arquitecte que lidera el projecte, Xavier Aleix, que, acompanyat del síndic general, Carles Ensenyat, va exposar als veïns del centre històric el pla de modificació. L’acte va tenir lloc al vestíbul del Consell General. Aleix va presentar una proposta que fuig de radicalisme i que vol “fer valdre el valor primer de Casa de la Vall”.

“El projecte permetrà adaptar l’espai a les normes d’accessibilitat” Carles Ensenyat, Síndic general

Imatges virtuals

El projecte, doncs, inclou la construcció d’un amfiteatre de baixa alçada (no afectarà la visibilitat dels edificis propers) amb capacitat per a 250 persones. La gestió del teatre la comandarà la cambra, però Ensenyat també s’obre a cedir l’espai al comú d’Andorra la Vella o al ministeri de Cultura. Pel que fa al túnel, aquest connectarà el barri del Tossal amb l’esplanada-escenari del teatre. L’obertura d’un túnel que connecti aquestes dues zones és una vella reclamació dels veïns. El túnel, però, es mantindrà obert a tots els ciutadans durant un “horari d’oficina”. De nit només podran passar-hi els veïns. L’obertura, a més, permetrà que hi puguin circular puntualment el servei d’ambulàncies o el de bombers.

Imatges virtuals

“La reforma ha de fer valdre el valor primer de Casa de la Vall” Xavier Aleix, Arquitecte

Aleix va precisar que les obres de reforma, que ja han començat, es divideixen en tres fases. La primera és la relativa al procés de moviments de terres i excavacions: “És, segurament, la fase que més molestarà els veïns per la qüestió del soroll.” En aquest sentit, Aleix va voler tranquil·litzar els veïns i va aclarir que el trencament del paviment no implica “les barrinades típiques de fa anys”. La segona fase serà la constructiva, que hauria de començar el setembre vinent. I la tercera consistirà en un enjardinament de la zona reformada (“la vegetació és l’element vertebrador”). Tant la reforma exterior com interior de Casa de la Vall, va subratllar Ensenyat, també “permetrà adaptar tot l’espai als paràmetres de la d’accessibilitat universal”. Les obres, que tenen un cost previst de quatre milions (tot i que “procurarem rebaixar-lo”), haurien d’estar finalitzades el setembre del 2026.