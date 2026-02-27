Encamp
Mas demana planificar els futurs talls per minimitzar l'impacte al Pas
La cònsol major agraeix els esforços del Govern i de l’Estat francès i anuncia una nova reunió del Consell Econòmic i Social
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha valorat molt positivament l’anunci de la reobertura de la carretera RN20 el pròxim 9 de març, més de set setmanes abans del calendari inicialment previst. Mas ha agraït “tant al Govern com a l’Estat francès els esforços per accelerar aquesta reoberta amb tantes setmanes respecte al previst”, destacant la importància de restablir al més aviat possible la connexió amb França.
La mandatària comunal ha remarcat que aquesta anticipació suposa un alleujament per al teixit econòmic del Pas de la Casa, especialment després de setmanes marcades per fortes afectacions derivades del tall de la via arran de l’esllavissada del 31 de gener. En aquest sentit, ha recordat que els ajuts impulsats pel comú d’Encamp per pal·liar l’impacte es podran sol·licitar a partir de l’1 de març.
Tot i la bona notícia, Mas ha advertit que, un cop finalitzats els estudis complementaris sobre el bloc rocós estabilitzat, caldrà un nou tancament temporal per executar actuacions addicionals. Davant d’aquesta perspectiva, ha anunciat la convocatòria d’una nova reunió del Consell Econòmic i Social.
L’objectiu, segons ha explicat, és “poder treballar, planificar i fer una proposta al Govern i a les autoritats franceses perquè aquestes noves afectacions es puguin fer en un període que generi la mínima afectació econòmica possible al Pas de la Casa”, prioritzant així la protecció de l’activitat comercial i turística de la