França reobre el 9 de març l'RN-20 d'accés al Pas de la Casa
La carretera havia d'estar tallada parcialment durant tres mesos
El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquesta tarda que França reobrirà el 9 de març la carretera RN-20 d'accés a Andorra, que estava tancada en un tram per una esllavissada des del 31 de gener. La previsió inicial era que la via que permet arribar al Pas de la Casa estigués tallada entre Merens i Acs-dels-Tèrmes durant tres mesos.
Espot ha explicat que la via s'obrirà en els dos sentits amb un control semafòric especial que adverteix del perill i es posa en vermell per prohibir el pas als conductors. El cap de Govern ha detallat que els semàfors estan connectats a uns sensors instal·lats al talús que detecten moviments i en el cas que n'hi hagi el semàfor es posarà en vermell.
