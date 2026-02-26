Encamp
La 20 edició del Concurs d’Escultures de Neu comptarà amb 24 artistes
Enguany, l'objectiu principal de la competició del Pas de la Casa, serà dinamitzar la vila en plena afectació pel tall de l'RN20
El Pas de la Casa tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en escenari de creació artística amb la celebració de la vintena edició del Concurs d’Escultures de Neu. 24 artistes i estudiants participaran en el certamen els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març, en una edició especialment significativa després de dos anys sense poder-se celebrar per manca de neu i en un context en què s’anima la ciutadania a desplaçar-se fins a la vila per donar suport als comerços i restaurants afectats pel tall de la RN20.
El concurs ha rebut 50 inscripcions i el Comitè organitzador ha seleccionat sis parelles per categoria per prioritzar la qualitat de les obres. Com a novetat, els participants s’allotjaran en establiments hotelers del Pas de la Casa, reforçant així la vinculació del certamen amb el teixit econòmic local.
A la categoria professional hi participaran, entre altres, Arnau Pérez Orobitg i Mandarine Stillwagoon, guanyadors del 2023; Jaume Abad i Zaira Valera; Manuel Fontiveros i Miquel Grima; Mariona Sans i Susana Malagón; i Valentina Marotta amb Joan Pradell. En la categoria d’estudiants hi prendran part equips procedents de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega, la Universitat de Barcelona, Llotja Escola d’Art i l’Escola Massana.
La temàtica d’enguany està inspirada en la mitologia ibèrica, amb l’objectiu de posar en valor les creences i relats simbòlics dels pobles preromans de la Península Ibèrica. Les obres hauran d’estar finalitzades el diumenge 1 de març a les 12 hores, moment en què els artistes les presentaran davant el jurat.
Pel que fa als premis, en la categoria professional s’atorgaran 1.000, 750 i 500 euros als tres primers classificats, mentre que en la modalitat d’estudiants els guardons seran de 300, 200 i 100 euros. També es concediran la menció d’excel·lència d’Andorra, atorgada pel comú d’Encamp, i la menció del públic mitjançant votació popular.