CALAIX DE SASTRE
Concurs d'escultures de neu
Pas de la Casa
El cap de setmana del 28 de febrer i l’1 de març, tindrà lloc la vintena edició del concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa. La temàtica d’enguany serà lliure, però girarà al voltant de la mitologia ibèrica com a tema central per als escultors que hi participin.
El concurs tindrà lloc a la plaça de l’Església del Pas i és una oportunitat immillorable per veure de primera mà com pren forma una escultura a partir de la neu. Una mostra d’art al carrer que diumenge al migdia coneixerà el veredicte del jurat i posteriorment hi haurà l’entrega de premis.