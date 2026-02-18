ANDORRA LA VELLA
DA alerta de la “incompatibilitat” entre el restaurant i la Casa Pairal
El grup de la minoria demanarà a l’equip de govern comunal que es replantegi la ubicació de la llar de jubilats
El grup de la minoria al comú d’Andorra la Vella farà una petició formal a la majoria perquè “reconsideri la incompatibilitat” entre “el negoci privat de restauració” de la Casa del Poble i la Casa Pairal, situada al primer pis de l’edifici. Segons va assegurar en declaracions al Diari el conseller David Astrié, “la gent gran d’Andorra la Vella se sent expulsada de la Casa Pairal”. La minoria demòcrata entrarà la sol·licitud al comú mitjançant una pregunta en sessió de consell o en la comissió de Social. “També els demanarem que replantegin la ubicació de la llar de jubilats”, va afegir el conseller.
El problema principal, segons van explicar els padrins amb qui aquesta publicació s’ha posat en contacte, és l’horari d’obertura de la Casa Pairal a la tarda. El comú va pactar amb el restaurant de la Casa del Poble que a dos quarts de quatre la primera planta de l’edifici, utilitzada com a menjador, ha de quedar totalment buida i polida perquè els jubilats hi puguin anar a prendre un cafè mentre fan petar la xerrada i juguen una partida de botifarra o de dominó. “Ens van prometre que a dos quarts de quatre els comensals ja haurien sortit i l’espai estaria net. Res d’això no s’ha respectat. No és una situació agradable per a nosaltres ni per als qui estan dinant tranquil·lament mentre a la taula del costat s’està jugant una partida. Tothom s’hi sent incòmode i hi ha molta mala maror”, assegura un padrí.
“La gent gran se sent expulsada de la Casa Pairal”
Tot plegat fa que la gent gran se senti desplaçada d’un espai que s’havia fet seu. Com que tenen la impressió que molesten, cada vegada més padrins o bé no surten de casa o bé van a passar la tarda a la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany, on diposen d’un edifici sencer només per a ells amb serveis i una terrassa enjardinada.
Decoració
Un altre aspecte de la nova Casa Pairal que no agrada als padrins és la decoració. “No és pròpia d’una llar de jubilats, sinó d’un restaurant. Hi ha algunes taules quadrades, adequades per jugar a la botifarra o al dominó, però la resta són allargades, rodones o massa grans, i no són pràctiques. Quan nosaltres pugem a dalt, moltes vegades no hi ha taules quadrades lliures i no podem jugar bé”, explica un dels padrins. També ha causat malestar entre els padrins que no es puguin penjar cartells amb anuncis de properes activitats a les parets de la sala ens els horaris de restaurant. “Com que els hem de posar i treure, ja no els pengem”, explica un dels padrins entrevistats.
“També demanarem que replantegin la ubicació de la llar de jubilats”
Un altre detall que no va agradar a la gent gran quan va reobrir la primera planta de l’edifici va ser que hi hagués neveres de maduració de carn. “No sé si hi ha gaires llars de jubilats amb mitjanes de vedella exposades al fons”, ironitza un dels padrins. Afortunadament, aquest problema ha tingut una solució fàcil: el personal del restaurant tapa les neveres amb una manta quan s’acaba el servei de migdia.
En resum, un dels padrins conclou que “via concessió, ens hem venut la Casa Pairal. Era la millor d’Andorra, amb terrassa, vistes i llum natural i una bona localització, i ara és una de les pitjors”. Un altre padrí ho expressa d’una altra manera: “Ara tenim una llar de jubilats dins d’un restaurant, no una llar de jubilats amb un restaurant.”
Queixes per la plaça
El disseny de la nova plaça del Poble tampoc ha agradat. Les queixes se centren, sobretot, en els bancs, formats pels sortints de pedra de les grans jardineres i uns respatllers de fusta. Els padrins asseguren que són molt incòmodes, especialment per a la gent gran, i no conviden a asseure-s’hi per conversar una estona. Tampoc ha satisfet les necessitats de la gent gran el sistema d’ombrejat de la plaça, ja que no protegeix prou bé del sol en els dies de més calor de l’estiu, asseguren.
