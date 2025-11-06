ANDORRA LA VELLA
Reobre la casa pairal de la plaça del Poble amb instal·lacions remodelades
La nova casa pairal, ubicada al primer pis de l’edifici de la plaça del Poble i integrada dins del projecte global de la Casa del Poble, ha obert portes aquesta setmana. La cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera de Social, Joventut i Participació Ciutadana, Maria Nazzaro, van visitar ahir les instal·lacions i van compartir una estona amb els usuaris, interessades a conèixer de prop el funcionament del nou espai i les activitats que s’hi duen a terme. Durant la trobada, totes dues van coincidir a destacar la bona acollida que la reformada casa pairal ha tingut entre la gent gran.