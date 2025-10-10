ANDORRA LA VELLA
Nazzaro defensa la nova concessió de la casa pairal
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, va voler defensar-se de les declaracions dels consellers de l’oposició en declarar que “la casa pairal no perd cap espai ni cap servei amb la nova concessió. De fet, a efectes pràctics, els nostres padrins tindran més hores d’atenció i més opcions de servei que abans. Cal recordar que fins ara la casa pairal ja tancava entre la una i les tres de la tarda”. Així, la consellera va concretar que amb la posada en marxa de la Casa del Poble, prevista per a principi de novembre, el bar de la planta baixa estarà obert durant tot el migdia “a preus reduïts per als usuaris de la llar de jubilats”. Nazzaro va mostrar-se “sorpresa” per les declaracions de l’oposició sobre els horaris de la casa pairal i va declarar que“abans de difondre informacions que no s’ajusten a la realitat, haurien fet bé de contrastar-les. Sempre hem actuat amb transparència i amb les portes obertes, i continuarem fent-ho. El mínim que es pot demanar als electes és rigor i responsabilitat abans de desinformar i generar malentesos”.