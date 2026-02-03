ENCAMP
Nou espectacle d’obertura per donar la benvinguda al Ball de l’ossa
El Carnaval se celebrarà del 14 al 18 de febrer, amb algunes novetats al programa
Encamp tornarà a convertir-se en l’epicentre del Carnaval, amb una nova edició que se celebrarà del 14 al 18 de febrer vinent i que combinarà, un any més, els elements tradicionals amb propostes renovades. Una novetat d’aquest any és en un dels actes més coneguts, el Ball de l’ossa. Enguany comptarà amb un espectacle d’obertura de carrer a càrrec de la companyia catalana Tutatis Produccions, amb l’obra Ossos del Pirineu. Una proposta que està basada en l’os, present als pobles del Pirineu i reconegut com a patrimoni cultural per la Unesco. El programa es va presentar ahir en roda de premsa amb la participació del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, el tècnic del departament de Cultura Álvaro Rodríguez i el membre de la comissió de festes del comú d’Encamp Sergi Pinto.
Durant la presentació, Sans va destacar la voluntat de mantenir l’essència del Carnaval d’Encamp tot potenciant aquells aspectes que han funcionat en edicions anteriors. En aquest sentit, es va posar en relleu el cartell d’enguany, escollit mitjançant concurs públic, que va ser obra del dissenyador andorrà Josep Maria Baró. El conseller va remarcar que el cartell aposta per “una metàfora visual del Carnaval que s’allunya de la iconografia habitual” i esdevé la imatge representativa d’aquesta edició.
“L’ espectacle es farà sempre amb un to sarcàstic, humorístic i de bon rotllo”
Per la seva banda, Rodríguez va explicar que l’estructura del programa es manté fidel al format tradicional, amb activitats familiars, infantils i populars, però amb algunes novetats. Entre aquestes, la consolidació del vermut per a la gent gran, que es va estrenar amb èxit l’any passat, i un oci nocturn específic per a aquest col·lectiu.“L’espai nocturn que històricament hi havia hagut, potser en format orquestra”, va dir.
Pel que fa als actes centrals, Pinto va dir que es manté la tradicional penjada, els judicis, l’ossa i l’operació final, amb la incorporació d’una nova representació prèvia a l’operació de Sa majestat el Rei Carnestoltes durant el dimarts, marcada per la sàtira política d’actualitat i local, “sempre amb un to sarcàstic, humorístic i de bon rotllo”. Les nits comptaran amb una programació musical variada, amb DJ i grups de versions pensats per a diferents franges d’edat.
Finalment, els organitzadors van refermar la voluntat de consolidar Encamp com la capital del Carnaval, tant pel pes del seu patrimoni festiu com per una oferta lúdica i cultural oberta a residents i visitants.