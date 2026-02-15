MULTIPARROQUIAL
Crítica social i polítics parodiats a Encamp
Veïns encampadans crítics amb les obres, una paròdia de Carine Montaner cantant una versió esbojarrada de Zorra del duet Nebulossa, un fals Tadej Pogačar enamorat de l’Andorra Cycling Masters, l’aparició del grup dels 44 o les versions satíriques de polítics tant propers com internacionals –com Pedro Sánchez, Nicolás Maduro o el reaccionari Javier Milei– van marcar la penjada del Carnestoltes d’Encamp, que es va fer ahir.
L’acte es va celebrar enmig del fred i amb una lleugera enfarinada de neu, va servir per fer befa –a través de la paròdia religiosa i la missa satírica de “Sant Carnavalí”– de qüestions com la política andorrana, la crisi de l’habitatge o el populisme internacional.
Entre les figures parodiades també hi havia el Copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano, el mossèn Àlex Vargas d’Encamp, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra Conxita Marsol i membres de l’oposició com Cerni Escalé, així com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernández.
El Carnaval s’imposa al mal temps i omple de festa els carrers del país
El comú va celebrar que l’acte es pogués celebrar amb normalitat i amb molts participants tot i el mal temps.