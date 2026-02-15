MULTIPARROQUIAL
El Carnaval s’imposa al mal temps i omple de festa els carrers del país
Ni el termòmetre en negatiu ni les inclemències del temps aturen les celebracions de Carnestoltes a totes les parròquies
El vent i els graus negatius que marcava el termòmetre no van aturar la disbauxa. La desena de comparses de la rua compartida entre Escaldes-Engordany i la capital va desfilar a partir de les 18 hores, tal com estava previst, amb una actitud positiva, plantant cara al fred amb alegria i algunes coreografies originals. La carrossa d’ABBA, Dancing Queens, amb disfresses de blau elèctric, va contagiar bon rotllo i energia amb les seves coreografies; African Vibes, formada per participants d’Encamp amb vestits acolorits inspirats en estils africans; Kanixocs, convertits en autos de xoc; Samba d’Alçada, amb plomes grogues i roses al cap; així com La Casa Pairal i Star Wars van ser alguns dels protagonistes d’una jornada en què no es va parar de ballar –o de saltar com si fos estiu en ple febrer– des de l’inici del recorregut fins al Centre de Congressos.
La rua va sortir del parc de la Mola, va baixar pel carrer Constitució, va continuar per l’avinguda Carlemany i l’avinguda Meritxell fins a arribar a la plaça del Poble, on el públic va poder gaudir de la festa i de l’ambient animat. En acabar, els participants es van traslladar a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per al final de festa, amb les actuacions de les comparses inscrites al Concurs de comparses i coreografies. Abans de tancar la jornada, es van donar a conèixer les comparses guanyadores del concurs.
Ordino i Canillo
El Carnaval de Canillo va viure dissabte alguns dels moments més emblemàtics amb la rua dels Arlequins, la penjada del Carnestoltes i la cessió oficial del Garibaldi i la Florentina originals al comú, construïts el 1933 per Antoni Sansa Farré de Casa Ros. La rua va sortir de Perecaus i va recórrer els carrers del poble fins a Cal Federico, on es va formalitzar la cessió per part de la família de Cal Ros. Segons la tradició, els Fadrins i Arlequins locals van rebre els Reis Carnavals, símbol de l’inici de la festa marcada per la sàtira i la disbauxa. El cònsol Jordi Alcobé va destacar el valor patrimonial dels ninots i va agrair la cessió com a testimoni de la història viva de Canillo. La jornada va culminar amb la penjada del Carnestoltes davant la caseta de turisme, amb música en directe de la Canillo’s Band Tocant.
Crítica social i polítics parodiats a Encamp
Redacció
Ordino oferirà demà la representació dels Contrabandistes
A Ordino, malgrat que el mal temps va obligar a suspendre les rues infantils al matí, es van mantenir els actes centrals de la tarda. La plaça Major va acollir la penjada del Carnestoltes, seguida de la lectura del pregó, el ball i l’actuació de Manel Soriano, que va culminar amb una xocolatada popular. L’Esbart Valls del Nord, el Punt Jove d’Ordino i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra van aportar el toc festiu característic del Carnaval ordinenc, combinant tradició i disbauxa en una tarda de festa per a petits i grans.
Ordino celebra la penjada del Carnestoltes
Agències
Els actes continuaran demà amb la representació dels Contrabandistes amb la col·laboració de l’Esbart i la Coral Casamanya. La història, ambientada a Ordino, gira al voltant d’un grup de forans confosos per contrabandistes, amb referències a l’actualitat i humor, i finalitza amb el repartiment de brou calent entre els assistents. La mateixa tarda tindrà lloc també el ball infantil de disfresses, amb xocolatada i coca per als petits.
Tret de sortida al Carnaval amb una crítica a “l’Andorra de les torres”
Agències