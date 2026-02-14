CALENDARI FESTIU
Tret de sortida al Carnaval amb una crítica a “l’Andorra de les torres”
Ordino manté la penjada del Carnestoltes a la plaça Major tot i el mal temps
“Tocava! Al discurs del Carnestoltes toca parlar del que hi ha cada any”, va reivindicar ahir a la tarda Joan Hernández, pregoner del Carnestoltes d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i membre del grup d’animació Xtravaganxa. La companyia va fer el parlament a viva veu, sense micròfons ni equip de so, que no va afectar la festa.
Davant les pluges, el comú va decidir retirar l’equipament sonor per raons de seguretat. “I ells estan superpreparats per fer teatre de carrer, per seguretat s’ha valorat millor no fer-ho”, va justificar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). Durant el parlament, els actors van criticar l’Andorra de les torres. “Abans alçar la mirada era veure muntanyes. Ara és torre número 1, torre número dos”, van clamar.
Tot i que l’actuació Passarel·la extravagant va quedar en l’aire, també ho va fer el Carnestoltes, que, sense cap interrupció ara resta sobre l’avinguda Meritxell a la vista dels turistes. El ninot d’enguany ha estat dissenyat pels infants de la ludoteca de Santa Coloma. “Ha plogut i no teníem micròfon. Ens hem fotut amb tres temes, tenim més temes preparats”, van lamentar els artistes. “Però ho hem pogut salvar, perquè què som? Som uns professionals”, va exclamar Hernández.
La jornada central a la capital i Escaldes és avui a la tarda
La jornada central serà avui a les sis de la tarda amb la Gran Rua de Carnaval, que estarà amenitzada per la batucada Bloco Sambara. També se celebrarà el concurs de comparses i coreografies.
Tot i que el mal temps va obligar ahir al matí a suspendre les rues infantils arreu del país, Ordino va mantenir els actes centrals de la tarda i va donar el tret de sortida al Carnaval amb la tradicional penjada del Carnestoltes. La plaça Major va ser, un any més, l’epicentre d’una celebració que combina tradició i disbauxa.
A Ordino, no van faltar a la festa d'Esbart i els graellers i tabalers
La jornada va arrencar amb la incertesa provocada per la meteorologia, que va impedir la celebració de la rua dels col·legis pels carrers de la parròquia. Tot i això, a partir de les cinc de la tarda el públic va aplegar-se a la plaça Major per viure la penjada del Carnestoltes. Tot seguit va fer-se la lectura del pregó, el ball i la festa amb l’actuació de Manel Soriano, que va culminar amb una xocolatada popular. En l’acte van participar l’Esbart Valls del Nord, el Punt Jove d’Ordino i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.