ORDINO
Torna el Carnaval del 13 al 18 de febrer amb tradició, música i activitats familiars
Ordino celebrarà un any més el Carnaval. Els actes tindran lloc de divendres 13 a dimecres 18 de febrer i estan organitzats pel comú i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, amb la col·laboració d’entitats locals.
Els actes començaran divendres amb la tradicional rua dels col·legis pel carrer Major, que finalitzarà amb un ball a la plaça Prat de Call. Aquella mateixa tarda, a la plaça Major, es penjarà el Carnestoltes i tindrà lloc la lectura del pregó. La jornada es completarà amb música en directe a càrrec de Manel Soriano, una xocolatada popular i les actuacions de l’Esbart Valls del Nord, el Punt Jove d’Ordino i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. Dilluns la plaça Major acollirà la representació dels Contrabandistes. Dimecres al vespre, la plaça Major acollirà la lectura del testament i la cremada del Carnestoltes.