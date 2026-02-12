Meteo
Andorra la Vella anul·la la rua interescolar de Carnaval per la previsió de pluja
La resta d’actes es mantenen segons el calendari previst
Andorra la Vella ha anul·lat la rua interescolar de Carnaval, prevista per demà a les 10.30 hores entre l’avinguda Santa Coloma i l’avinguda d’Enclar, a causa de la previsió de pluja i baixes temperatures. La decisió s’ha pres per garantir la seguretat dels infants i del conjunt de la comunitat educativa.
La desfilada havia de reunir prop de 2.300 alumnes i acompanyants de maternal i primària dels centres d’Andorra la Vella i Santa Coloma, entre els quals l’Escola Andorrana, el Col·legi Maria Janer, el Col·legi Sant Ermengol, les escoles franceses d’Andorra la Vella i de Santa Coloma, el British College of Andorra, així com les escoles bressol comunals i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Els centres adaptaran la celebració amb activitats als mateixos equipaments.
La resta d’actes de Carnaval es mantenen segons el calendari previst, inclosa la penjada del Carnestoltes i la Gran Rua.