Vídeos dels treballs de retirada de l'arbre

Agents de bombers i operaris del COEX i del comú d'Andorra la Vella han estat tallant l'arbre

Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1.
Redacció
Andorra la Vella

Operaris del comú d'Andorra la Vella i del COEX i efectius de bombers han estat treballant més de dues hores per retirar l'arbre que ha caigut a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella cap a les 8.15 hores del matí i que ha obligat a tallar el trànsit a la General 1 fins passats dos quarts d'onze.  

L'arbre que ha caigut a l'avinguda Salou és de grans dimensions
La caiguda de l'arbre ha afectat dos cotxes que pujaven en direcció Andorra la Vella i un turisme que baixava que després ha pogut continuar circulant. Els dos vehicles més afectats són els que estaven al costat de l'arbre quan ha caigut i han quedat bloquejats per la caiguda per la zona davant el Lycée Comte de FoixUna furgoneta d'una empresa de climatització ha quedat aixafada pel sostre i un cotxe ha patit el trencament dels vidres, com mostren el vídeo i les fotos que acompanyen aquesta informació. 

Un dels vehicles afectats per la caiguda d'un arbre a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella
