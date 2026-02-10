Andorra la Vella i Escales - Engordany
La instal·lació dels últims sis dispensadors de pinso esterilitzador costaran 2.400 euros
L'objectiu de la mesura és controlar la població de coloms
Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han completat la instal·lació dels sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control de la població de coloms a l’entorn urbà. L'adjudicació del servei ha reciagut sobre l'empresa Laboratori i assessorament integral, SLU, per un import de 800, 93 euros per cadascun. El que suposa una quantitat tota de més de 2.400 euros pels sis aparells, que és el mateix que van costar els sis anteriors, col·locats el passat mes de novembre a la vall central. El contracte té una durada inicial d’un any, amb possibilitat de renovació automàtica fins a un màxim de sis anys. Amb això, els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han completat la instal·lació dels sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control de la població de coloms a l’entorn urbà.
PARRÒQUIES
Sis dispensadors de pinso esterilitzador, a la vall central
Redacció
La ubicació dels dispositius s’ha definit després d’un treball previ de cens i observació, amb l’objectiu d’actuar en els punts on es concentra una major presència de coloms. A Andorra la Vella s’han instal·lat quatre dispensadors al Lycée Comte de Foix i a les minideixalleries dels aparcaments del Parc Central, Centre Ciutat Busos (Prada Casadet) i Valira, al carrer de la Unió. A Escaldes-Engordany, els dos restants s’han col·locat al Prat del Roure i a la plaça de l’Església.
Els equips disposen d’autonomia elèctrica i tenen una capacitat de càrrega d’entre 20 i 25 quilos. L’empresa adjudicatària del servei s’encarrega del manteniment integral, de la recàrrega periòdica del pinso esterilitzador i del seguiment continu de l’evolució de la població, garantint en tot moment la innocuïtat del tractament per a la resta d’espècies.