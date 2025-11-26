ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Sis dispensadors de pinso esterilitzador, a la vall central
Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han adjudicat a l’empresa Laboratori i Assessorament Integral, SLU, la instal·lació i gestió de sis dispensadors de pinso esterilitzador per reduir la reproducció de coloms a les zones urbanes, amb un cost de 800 euros mensuals cadascun, és a dir, 2.400 euros mensuals en total pels sis dispensadors. El sistema es basa en la distribució de blat de moro tractat amb un inhibidor de la fecundació, una mesura considerada ètica i sostenible per controlar progressivament la sobrepoblació. Segons els censos previs, s’instal·laran quatre dispensadors en punts estratègics amb major concentració d’aus. Els equips són autònoms elèctricament parlant i tenen una capacitat d’entre 20 i 25 quilos de pinso. El contracte inicial és d’un any.