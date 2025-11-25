Andorra la Vella i Escaldes
Els 6 dispensadors de pinso per controlar la població de coloms costaran 2.400 euros mensuals
El contracte inicial contempla un vincle per un any, prorrogable fins a sis
Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han adjudicat a l’empresa Laboratori i Assessorament Integral, SLU la instal·lació i gestió de sis dispensadors de pinso esterilitzador per reduir la reproducció de coloms a les zones urbanes, amb un cost de 800 euros mensuals cadascun, el que respresenta 2.400 euros mensuals en total pels sis dispensadors. El sistema es basa en la distribució de blat de moro tractat amb un inhibidor de la fecundació, una mesura considerada ètica i sostenible per controlar progressivament la sobrepoblació.
Segons els censos previs, s’instal·laran quatre dispensadors a Andorra la Vella i dos a Escaldes-Engordany, en punts estratègics amb major concentració d’aus. Els equips són autònoms a elèctricament parlant i tenen una capacitat d’entre 20 i 25 quilos de pinso. L’empresa adjudicatària, única concurrent al concurs, assumirà la instal·lació, el manteniment complet i garantirà que el tractament no afecta cap altra espècie.
El contracte inicial és d’un any, renovable automàticament fins a sis. Els comuns destaquen que aquesta actuació conjunta és una mostra més de la col·laboració interparroquial, ja present en serveis com el transport o la gestió de l’aigua, i que permet aplicar solucions homogènies a problemàtiques compartides.
L’empresa disposa d’un màxim de vuit setmanes per instal·lar els dispositius i iniciar el servei, que inclourà la recàrrega regular del pinso i el seguiment continuat de l’evolució de la població de coloms.
