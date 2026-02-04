Encamp
Lorena Nogal porta l’espectacle de dansa PICASSa a Ràdio Andorra dins el Cicle Cultural
La ballarina, Premi Nacional de Dansa 2024, actuarà dissabte amb una proposta inspirada en el llenguatge visual de Picasso
Ràdio Andorra acollirà aquest dissabte 7 de febrer, a les 20.30 hores, l’espectacle de dansa PICASSa, de la ballarina, creadora i artista escènica Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa a Espanya. L’actuació s’emmarca dins el Cicle Cultural d’Encamp i proposa una experiència escènica que dialoga amb l’espai museístic i el llegat artístic de Pablo Picasso.
Inspirada en les fractures visuals del llenguatge del pintor, la peça indaga en conceptes com la desafecció, la petjada del que és efímer i la necessitat d’explorar nous codis expressius. L’obra planteja un exercici de descontextualització i transformació de l’espai que, en diàleg amb el cubisme, convida a repensar la realitat des d’una pluralitat de mirades. El resultat és un viatge creatiu que estableix noves connexions entre el cos, l’imaginari i l’espectador, tot desbordant els límits convencionals del fet teatral.
Les entrades per a l’espectacle tenen un preu de 14 euros per a adults i de 6 euros per a infants, i es poden adquirir a través del web comuencamp.ad/vendaentrades.
Lorena Nogal (Barcelona, 1984) és una figura destacada de la dansa contemporània. Formada a l’Institut del Teatre, ha treballat amb coreògrafs internacionals de primer nivell i, des del 2008, és una de les intèrprets clau de La Veronal, en estreta col·laboració amb Marcos Morau. El 2024 va rebre el Premi Nacional de Dansa i el Premi Talía a millor intèrpret femenina. A més, és fundadora del projecte HOTEL Col·lectiu Escènic i desenvolupa una trajectòria pròpia amb diverses creacions actualment en gira.
El Cicle Cultural d’Encamp continuarà el 5 de març amb el monòleg Miss 40, de Rocío Raval, que es representarà a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. La programació del cicle 2026, que s’estén de gener a juny, inclou propostes de música, teatre, dansa i espectacles familiars, amb la voluntat d’arribar a tots els segments de població.
