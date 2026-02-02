TEATRE
El recital ‘22 Caixes’ d’Aina Sánchez exhaureix entrades
L’espectacle 22 Caixes, creat i interpretat per la jove encampadana Aina Sánchez, va emocionar el públic aquest cap de setmana al Complex d’Encamp, on les dues representacions previstes van exhaurir totes les entrades. La proposta escènica va situar els espectadors literalment sobre l’escenari, envoltats de caixes que esdevenien fil conductor d’una exploració de records, emocions i secrets a través de llenguatges artístics com el teatre, la dansa, la manipulació d’objectes i el clown, en un format íntim que va combinar moments de reflexió i humor. Sánchez va treballar 22 Caixes en part durant una residència artística a La Feréstec l’estiu passat.