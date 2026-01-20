Cultura
Encamp presenta un Cicle Cultural amb aposta pel talent nacional
El tret de sortida serà demà a dos quarts de nou del vespre a Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural
El comú d’Encamp ha presentat una nova edició del Cicle Cultural Encamp amb una programació formada per deu espectacles que s’estendran del mes de gener fins al juny. El conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d'Encamp, Joan Sans, ha destacat que la proposta consolida el model iniciat l’any passat, basat en la qualitat artística, la diversitat de disciplines i la fidelització del públic.
"És una programació de qualitat" i "eclèctica", ha definit Sans. S'han buscat funcions que integren diversos llenguatges del món escènic més enllà dels espectacles tradicionals. En aquesta línia, es podrà observar des de dansa contemporània, teatre i projectes multidisciplinaris.
"L'aposta del departament era portar espectacles de qualitat que situïn la nostra parròquia el mapa cultural del país i també oferir que aquest cicle que fem a casa nostra sigui un aparador pel talent nacional", ha detallat Sans. De fet, gairebé el 50% dels espectacles andorrans estaran vinculats al país.
Un dels objectius principals del comú és que el cicle està pensat per a tots els públics. D'aquesta manera, la programació inclou espectacles adreçats als més menuts i també per a un públic adult.
La presentació de l'esdeveniment s'ha executat a principis d'any, com ja es va realitzar l'any passat, per una qüestió estratègica de la corporació. La finalitat és la d'enganxar el públic aviat i per tal que els espectadors puguin fer de seguida "agenda", ha comentat Sans. En aquest sentit, s'intenta que la ciutadania pugui planificar la seva agenda amb antelació. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web de la corporació per un preu d'entre 12 i 14 euros en el cas dels adults, i d'entre 6 i 7 euros pels infants.
El tret de sortida serà demà a dos quarts de nou del vespre a Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural. 'Le porteur d'histoire' d’Alexis Michalik, serà la primera obra en aixecar el taló. La proposta, coorganitzada per l’Ambaixada de França a Andorra, està tenint bona resposta per part del públic, ja que "la sala ja està tres quarts plena", ha esmentat el tècnic del departament de Cultura del comú d'Encamp, Álvaro Rodríguez.
Aquest mes de gener també pujarà a l'escenari, per partida dobla, l'espectacle '22 caixes' de l'actriu i ballarina encampadana Aina Sánchez. La representació tindrà lloc el proper 30 de gener a les 20:30 hores i el 31 de gener a les 19 hores a la sala de festes del Complex d'Encamp.
Entre els plats forts destaca el concert 'Gala i Ovidio', que protagonitzaran la cantant Aida Tarrío i el productor Raül Refree, el 21 de març. "És un projecte nou que està format per dues estrelles espanyoles. Tarrío és coneguda per ser una de les veus de Tanxugueiras i Raül Refree és un productor, músic, compositor amb tant talent que podríem dir que és el que va fer el primer àlbum de Rosalia", ha afirmat Rodríguez. De fet, Refree també ha treballat per altres artistes coneguts del panorama musical, com "Kiko Veneno, C. Tangana, Ricky Martin o Sílvia Pérez Cruz", ha mencionat el tècnic de cultura del comú.
Pel que fa a les propostes infantils sobresurt el musical 'Alícia al vaixell de les meravelles' de trencadís Produccions. Se celebrarà el 7 de març a les 17 hores i està recomanat per a infants a partir de 6 anys. Tots els espectacles se celebraran a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, a excepció de 'PICASSa', que tindrà lloc a Ràdio Andorra, el 7 de febrer, perquè "està pensada per museus", ha concretat Rodríguez.