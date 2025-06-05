HABITATGE
Els pisos per a gent gran s’acabaran el 2028
L’edifici de Sant Julià tindrà 54 vivendes d’una o dues habitacions i uns 50 metres quadrats
La primera fase del projecte de construcció dels pisos amb serveis per a majors de 65 anys de Sant Julià de Lòria ha començat aquesta setmana amb l’enderroc de l’edifici preexistent i l’estabilització del terreny. El pròxim pas consistirà pròpiament en la construcció de l’edifici, situat just després de la rotonda del centre comercial Sant Eloi, on hi haurà 54 pisos d’una o dues habitacions i una superfície d’uns 50 metres quadrats. El termini d’execució del projecte és de 29 mesos i, per tant, podria rebre els primers inquilins el 2028.
La fundació Laurus, encarregada de la gestió del projecte, ja disposa de 18 milions d’euros per finançar els treballs. Aquesta xifra cobreix aproximadament el 90% del cost de les obres. El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va destacar el valor de la col·laboració entre institucions públiques i entitats privades: “És un fet històric que el comú i el Govern hagin sumat esforços amb particulars que hi aporten capital de manera altruista per tirar endavant un projecte tan necessari per a la gent gran del país.” Per la seva part, la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va destacar que aquest model publicoprivat “hauria de ser referent” per a pròximes iniciatives d’habitatge a preu assequible.
Paral·lelament, el cònsol va informar que s’estan ultimant els darrers detalls per a la constitució de la fundació privada Laurus, òrgan rector i impulsor dels habitatges. L’integraran el Govern, el comú, els hereus de Climent Riera i Cusí i de Montserrat Marfany, els marmessors de Maria Duró, Reig Fundació, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.
Renúncies
D’altra banda, ahir va fer-se públic al BOPA que l’Institut Nacional de l’Habitatge ha tornat a adjudicar directament vuit pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles, a Canillo. Vuit persones adjudicatàries hi han decidit renunciar, per la qual cosa s’han tornat a adjudicar directament els habitatges a les persones inscrites al registre per accedir al parc públic d’habitatges “tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret”. Segons l’edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s’han seguit els criteris i procediments establerts. L’import dels lloguers varia entre els 379 i els 521 euros, calculats en funció de la renda dels llogaters. El mes de maig passat ja hi va haver quatre renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo, que també es van haver d’adjudicar directament. Els pisos amb més superfície construïda consten de dos dormitoris dobles, cuina-sala d’estar, bany i rebedor.
A PUNT D'ENLLESTIR EL PROGRAMA D'AVALS
LA MAJORIA DE SOL·LICITANTS DE L'AJUT A L'HABITATGE ACUMULEN MÉS DE 20 ANYS DE RESIDÈNCIA
Del total de sol·licituds pendents, 325 són dones. D’aquest total, 357 són de persones d’entre 31 i 64 anys, mentre que només set són de menors de 30 anys. L’espanyola (130) i l’andorrana (126), són les nacionalitats predominants en aquest cas, seguides de la portuguesa (109). El 32% dels ajuts pendents són de persones individuals, un total de 144, i 127 són de parelles. Hi ha cinc sol·licitants que són sis o més membres a la llar.