CICLE CULTURAL D'ENCAMP
L’espectacle '22 Caixes' d’Aina Sánchez exhaureix entrades i emociona el públic
La proposta escènica de la jove encampadana s’ha representat aquest cap de setmana amb dos passis amb totes les localitats venudes
L’espectacle 22 Caixes, creat i interpretat per la jove encampadana Aina Sánchez, ha emocionat el públic aquest cap de setmana en el marc del Cicle Cultural d’Encamp, amb dos passis que han exhaurit totes les entrades. La proposta escènica ha situat els espectadors literalment sobre l’escenari, on han pogut gaudir d’un espectacle íntim i sorprenent en què 22 caixes esdevenen el fil conductor d’un recorregut per emocions, secrets i records. A través d’aquest dispositiu, Sánchez explora diversos llenguatges artístics com el teatre, la dansa, la manipulació d’objectes i el clown, combinant moments d’humor amb espais de reflexió.
Formada a l’Institut del Teatre de Barcelona, Aina Sánchez, de 22 anys, ha participat en diverses produccions de la Jocand, com Temps era Temps, Troianes, Amén o Arrels d’Arreu, així com en visites teatralitzades i altres formats escènics. L’any 2022 també va formar part del projecte La Llançadora del comú d’Encamp amb l’obra Eclosió: soc el cos clos, iniciant el seu camí en el món de la dansa.
La creació de 22 Caixes s’ha desenvolupat, en part, durant una residència artística de quatre setmanes a La Feréstec aquest estiu. L’espectacle incorpora elements com el bufó i el clown, la dansa, els rituals i la manipulació d’objectes i materials, utilitzats com a recursos teatrals amb un fort component simbòlic.
ENTREVISTA
Rúben Lemos
El Cicle Cultural d’Encamp continuarà el proper 7 de febrer a les 20.30 h amb l’espectacle de dansa PICASSa, de Lorena Nogal, que tindrà lloc a Ràdio Andorra. Nogal ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Dansa 2024 a millor intèrpret, atorgat pel Ministeri de Cultura d’Espanya, i amb el Premi Talía a millor intèrpret femenina de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya.