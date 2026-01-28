Arts escèniques
Aina Sànchez estrena aquest cap de setmana '22 Caixes' al Cicle Cultural d’Encamp
Amb dos passis, un divendres i un dissabte la jove encampadana recent sortida de l’Institut del Teatre de Barcelona posarà en escena la seva darrera creació
Aina Sànchez estrena l’obra de teatre '22 caixes' aquest divendres al Cicle Cultural d’Encamp. Amb dos passis, un divendres i un dissabte la jove encampadana recent sortida de l’Institut del Teatre de Barcelona posarà en escena la seva darrera creació.
L'espectacle convida i acull a l’espectador a l’escenari, transformat en una habitació plena de caixes, on cadascuna d’elles amaga emocions, secrets i records. Una proposta íntima i immersiva que connecta amb el públic a través del moviment i la interpretació.
PARRÒQUIES
Encamp presenta un Cicle Cultural amb aposta pel talent nacional
Agències
Les representacions tindran lloc divendres 30 de gener a les 20.30 hores i dissabte 31 de gener a les 19 hores a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. Les entrades tenen un preu de 14 euros i es poden adquirir a través del web del comú d'Encamp.
Aina Sánchez ha estudiat a l’Institut del Teatre a Barcelona. Amb només 21 anys l’hem pogut veure en produccions de la Jocand com ara Temps era Temps, Troianes, Amén o Arrels d’Arreu, en diverses visites teatralitzades i altres formats teatrals tot i la seva joventut. El 2022 també va formar part del projecte La llançadora del comú d’Encamp amb l’obra "Eclosió, soc el cos clos" obrint camí en el món de la dansa.
Aquest estiu ha residit durant quatre setmanes a La Feréstec, on ha treballat la creació d’una peça en solitari on explorarà els diferents llenguatges que li han interessat durant aquests anys de formació i que ha servit per posar en relleu els seus desitjos actuals. El bufó i el clown, la dansa, els rituals, i la manipulació d’objectes i materials com a elements màgics teatrals, són alguns dels llenguatges que ha explorat i que també podrem veure en aquesta peça.
El Cicle Cultural d’Encamp 2026 ofereix una programació variada i pensada per a tothom, amb l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de població, des d’infants fins a gent gran.
Així, des del gener i fins al juny, el cicle inclourà esdeveniments de diferents disciplines i formats, com ara música en directe, espectacles musicals, teatre, dansa, i un monòleg.