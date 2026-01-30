ORDINO
L’inversor del geriàtric triarà entre dos llocs
La Cortinada i la Covanella són les ubicacions a disposició dels promotors interessats
El futur centre sociosanitari d’Ordino comença a prendre forma, tot i que encara sense una decisió definitiva sobre la seva ubicació ni el model de gestió. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha informat que recentment s’ha mantingut una reunió amb el Govern per visitar dues possibles ubicacions on podria desenvolupar-se l’equipament. L’objectiu és posar-les a disposició de possibles inversors privats perquè valorin quin emplaçament s’ajusta millor al projecte que tinguin previst desplegar.
Una de les opcions és un terreny situat a la zona de la Covanella, just a sobre dels Buners, de titularitat governamental i amb una superfície de 5.000 metres quadrats. Aquesta parcel·la és més cèntrica i propera al nucli urbà, fet que la fa accessible, però compta amb poc marge per a una ampliació futura. L’altra alternativa es troba a la Cortinada, amb 27.000 metres quadrats disponibles. Tot i estar més allunyada del centre, ofereix una major capacitat de creixement i permetria un desenvolupament a més gran escala, una opció que guanya atractiu pensant a llarg termini.
Coma va deixar clar ahir que la voluntat del comú és facilitar les condicions perquè el projecte avanci i sigui viable. “Haurem de fer una licitació i estudiar com donar les màximes facilitats perquè sigui una realitat”, va dir. També va indicar que la decisió final dependrà del tipus de projecte que proposin els inversors.
Pel que fa a Casa Rossell, la cònsol va assegurar que no es descarta fer-hi alguna actuació de manteniment. L’edifici, emblemàtic per a la parròquia, podria acollir espais d’ús comunal en el futur, tot i que no s’hi preveu cap actuació imminent.
La corporació va aprovar el conveni de col·laboració amb la resta de comuns per a la concessió conjunta del servei de recollida de residus. Serà el comú d’Encamp qui gestionarà la licitació del concurs nacional. Aquesta fórmula permetrà, segons va explicar el cònsol menor, Eduard Betriu, optimitzar recursos i contenir despeses. “Una licitació comuna és més eficient que fer-ne una de cada per separat”, va declarar.
El projecte dependrà de l’interès privat i del model d’equipament
Des de l’oposició, el conseller Enric Dolsa es va mostrar favorable a mancomunar serveis. “Tot el que sigui agrupar serveis sense perdre autoritat comunal em sembla bé, sobretot per als comuns petits”, va afirmar, tot destacant l’eficàcia que pot aportar la coordinació entre parròquies.
Finalment, Coma va recordar que el comú aplicarà un increment salarial progressiu de l’1,3% anual fins al 2027, a més de l’IPC. Aquesta mesura, pactada amb la plataforma d’empleats, pretén compensar el retard acumulat en els salaris durant els darrers anys i garantir el poder adquisitiu de la plantilla.
Aquestes actualitzacions salarials formen part d’un compromís per millorar les condicions laborals del personal comunal, després d’un període marcat per la contenció pressupostària. La mesura es vol aplicar de manera progressiva.